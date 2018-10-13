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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокориных будет защищать вице-президент Гильдии российских адвокатов

    Татьяна Стукалова, вице-президент Гильдии российских адвокатов, сообщила о сотрудничестве с Александром и Кириллом Кокориными во время судебного процесса в качестве адвоката.

    «Вынуждена сегодня 12 октября 2018 года в 18:30 принять поручение на защиту братьев Кокориных по абсолютно той же причине, которая ранее препятствовала этому. Так как получается, что порождается противоправная практика по заключению под стражу людей по просьбам неограниченного круга лиц. Я до конца рассчитывала, что под стражу их не возьмут.

    Избрание меры пресечения в виде содержания под стражей является исключительной мерой, избираемой при невозможности применения других мер.

    В чем состоит исключительность, надеюсь всем понятно – влияние неопределенной группы лиц позиционирующих себя носителями общественного мнения. Как адвокат вижу необходимость противостояния не ограниченному законом, субъективному усмотрению следствия, в не зависимости от содеянного.

    Классики адвокатуры исповедуют принцип «Защита не правонарушителя, а защита его права», который распространяется на ту же неопределенную группу лиц, чтобы не возникал вопрос – кто следующий?

    Относительно степени виновности или невиновности ребят я не могу высказываться, не изучив материалы уголовного дела в части, доступной мне по закону, в отличие от неопределенной группы лиц», – написала Стукалова в инстаграме.

    Примечательно, что ранее Стукалова отказалась сотрудничать с Кокориными.

    Интересы третьего участника инцидента Павла Мамаева в суде представляет адвокат Игорь Бушманов. В интервью «Чемпионату» он сказал, что футболисты не являются подозреваемыми по делу об избиении на парковке.

    Источник: Instagram

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    13.10.2018 00:32
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 11:00

      Решение защищать братьев Кокориных для адвоката Стукаловой ,пришло совсем не просто.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 октября 2018, 17:38

      тут всё ясно тянула время Гонорар первоначальный увеличился наверно в 5 а может и в 10 раз бабы же они на деньги особый нюх имеют так что всё херня что ты там напела

      4
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      Рейтинг: +6325

      порт 13 октября 2018, 15:02

      Похоже не плохой адвокат, слов много, а толком ничего не понять.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2018, 11:13

      Я, лично, знаю для чего следак статью впаял о хулиганстве, а судья его поддержала. По этой статье грозит штраф до 4-х годовых окладов, а это, поверьте, не маленькие деньги. Лимонов 20, а то и больше зеленых наберется. Да за такое бабло можно глотки друг другу перегрызть. Только не говорите мне, что бабло пойдет в доход государству. Когда у полкаша-ворюги Захарченко валюту из квартиры КАМАЗами вывозили, пять коробок пропало примерно на 100 млн. руб. И здесь то же будет. Замылят может не все, но очень приличную часть.

      0
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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 13 октября 2018, 11:02

      Короче все вокруг сволочи ,а эти два упыря чистые и пушистые пусть гуляют.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > anatolich72 13 октября 2018, 11:07

      Такова система.

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 13 октября 2018, 10:55

      Как-то не хочется, чтобы их защищали за гос. деньги. У них своих достаточно

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2018, 10:48

      Надеюсь, Стукалова разберется не только с этим делом, но и неустановленной группой лиц, оказавших влияние на следствие и суд, а также с тем, как материально оказывалось это влияние.

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 13 октября 2018, 10:15

      ах,как она говорит...
      Я уже верю в их не виновность)))

      0
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 13 октября 2018, 09:31

      Видимо язык адвокатов понятен только им и судьям.
      ...Вынуждена сегодня 12 октября 2018 года в 18:30 принять поручение на защиту братьев Кокориных по абсолютно той же причине, которая ранее препятствовала этому...
      Ранее сообщалось, что 6 адвокатов отказали Кокориным, по причине без перспективности их дела. Видимо теперь появились перспективы...

      5
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      Рейтинг: +1019

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 октября 2018, 09:12

      Газпром для адвокатов купит кучу свидетелей, которые будут утверждать что пострадавшие сами провоцировали нежных и беззащитных футболистов.

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