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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат: «Мамаев и Кокорин не являются подозреваемыми по делу об избиении на парковке»

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, дал комментарий касательно судебного процесса.

    11-го октября хавбек вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным были помещены в СИЗО до 8-го декабря. В связи с избиением футболистами чиновника Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой на футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    «Мы дали развернутые показания по эпизоду, который произошел на парковке. В настоящее время он квалифицирован следствием по статье 116 – умышленное причинение побоев. Исходя из тех повреждений, которые установлены у потерпевшего, возможно, со временем будет переквалификация на другую статью, предусматривающую либо легкий, либо средней тяжести вред здоровью.

    Пока об этом речи не идет, уголовное дело возбуждали в отношении неустановленных лиц. Подозреваемыми по этому делу ни Мамаев, ни Кокорин не являются.

    Павел не является главным фигурантом, он один из участников. Мы дали подробные показания по этому делу и указали степень своего участия в этом эпизоде. Ни подозрений, ни обвинений в рамках этого уголовного дела не выдвигалось. Только по эпизоду в кафе. А в нeм мы признали свою непричастность к этим действиям», – сказал Бушманов.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Чемпионат

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    12.10.2018 22:27
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 10:17

      Его послушаешь и становится понятно что подозреваемых в нанесении травм в этом деле нет - одни потерпевшие.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 октября 2018, 17:07

      да да да он у тебя эта невиновная дрянь с утра всех бабушек москвы помогал через дорогу переходить всех блудных кошек собак покормил …. ну прямо золотце

      3
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 13 октября 2018, 07:10

      А вот и зря.... Вы товарищ адвокат оказывается тоже вампир, предатель и людоед!!! Вы что, не видите кто эти, даже страшно сказать кто они? Народ жаждет крови, не.. много кровищи. Да вы должны были привязать к этим, все преступления которые были совершены в стране в этот месяц, а если покажется людям мало, значит придумать еще пару тройку.
      А то начинается тут, бил не бил. Все уже решено. Этих расстрелять и съесть.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 октября 2018, 06:40

      Этого адвоката да под шайку отморозков! Послушал бы его как он "запоет"!

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 13 октября 2018, 08:07

      Думаете он стал бы их обзывать пи.орасами и бить первым?

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      Рейтинг: +142

      SERG63 13 октября 2018, 05:30

      Адвокат честно отрабатывает бабло...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 октября 2018, 02:31

      Лёгкий вред здоровью, вы серьёзно? Тогда что подразумевается под серьёзным вредом здоровью?

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > ivanthebest 13 октября 2018, 02:59

      Если водитель получит инвалидность вследствие травм от побоев, это уже тяжкий вред здоровью.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Ljungberg9 13 октября 2018, 07:51

      А если водитель в следствии получения травмы будет недееспособен более 21 дня, то средней тяжести.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ljungberg9 13 октября 2018, 08:11

      На видео хорошо видно,что травмы ему нанёс такой же битюг как и он,и то только потому,что водитель пытался продолжить драку.Смотрите видео,оно хоть и смонтировано кусками,переставленными во времени ,там всё понятно.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 октября 2018, 02:18

      Да это же были люди похожие на них... Кокоши с Мамаем там не было... Виновными сделают пару бомжей внешне похожих на них

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Superviser77 13 октября 2018, 06:42

      Уже не сделают!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 октября 2018, 02:03

      Вот так вот, уже и не подозреваемые, скоро окажутся потерпевшими, и загремят на нары Пак с водителем...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > арейская 13 октября 2018, 08:12

      Если докажут что они участники подставы ,то могут загреметь.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 октября 2018, 00:44

      Да они вообще потерпевшие.Это их Пак по набережной гонял со стулом в руках.
      Так что понять, простить и отпустить.Принести извинения и заплатить как положено потерпевшим.
      Это не страна.Это территория.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 13 октября 2018, 00:33

      Видимо, тысячи людей видели сон. Видео с парковки уже исчезли? А водитель нос сломал о дверь автомобиля, после порыва ветра. И свирепствующая, пинающая человека толпа, обычный фейк. Ни одного приличного слова не приходит на ум. Остается освободить прямо из зала суда "оклеветанных" и оскорбленных ягнят, под бурные аплодисменты. Даже не интересно, сколько стоит в этой истории сломанный нос, если за флешку с камеры видеонаблюдения в кофейне давали 5 миллионов. Деньгопад знатный! Куда простому смертному?! Того в момент повяжут, упакуют и отправят в места не столь отдаленные, не заморачиваясь.
      Остается только наблюдать за дальнейшим ходом этой криминальной комедии.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Т34 13 октября 2018, 08:18

      Вы тут за деньги тут стараетесь? Причём тут сломанный нос и видео из кофейни?Ясно зачем покупать видео из кофейни,что бы доказать что Кокорина спровоцировали,а это уже другая статья более лёгкая.То что показывают монтаж из нарезанных кусков,как и на стоянке.

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