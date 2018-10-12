Адвокат: «Мамаев и Кокорин не являются подозреваемыми по делу об избиении на парковке»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, дал комментарий касательно судебного процесса.

11-го октября хавбек вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным были помещены в СИЗО до 8-го декабря. В связи с избиением футболистами чиновника Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой на футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Мы дали развернутые показания по эпизоду, который произошел на парковке. В настоящее время он квалифицирован следствием по статье 116 – умышленное причинение побоев. Исходя из тех повреждений, которые установлены у потерпевшего, возможно, со временем будет переквалификация на другую статью, предусматривающую либо легкий, либо средней тяжести вред здоровью.

Пока об этом речи не идет, уголовное дело возбуждали в отношении неустановленных лиц. Подозреваемыми по этому делу ни Мамаев, ни Кокорин не являются.

Павел не является главным фигурантом, он один из участников. Мы дали подробные показания по этому делу и указали степень своего участия в этом эпизоде. Ни подозрений, ни обвинений в рамках этого уголовного дела не выдвигалось. Только по эпизоду в кафе. А в нeм мы признали свою непричастность к этим действиям», – сказал Бушманов.

Их арестовали. И это не конец