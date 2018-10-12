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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Мамаева: «Инфошум вокруг скандала стал менее негативным? Это русская традиция»

    Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, рассказал о заключении своего клиента и Александра Кокорина в СИЗО.

    Напомним, полузащитник «Краснодара» и форвард «Зенита» помещены в изолятор до 8-го октября в рамках судебного процесса по статье «Хулиганство».

    «Информационный фон вокруг Кокорина и Мамаева стал менее негативным? Вы же знаете, это наша русская традиция: сначала мы находим народных антигероев, затем от гнева к милости один шаг. В данном случае общество более подробно вникло в ситуацию и поняло, что каждый имеет право на некие ошибки.

    Другое дело, как эти самые ошибки человек имеет возможность осознать и исправить. Такие жизненные катаклизмы не должны ломать человека. И не надо отворачивать от него болельщиков и других членов общества. Не нужно пытаться из простого по большому счету инцидента делать сенсацию, которая будет негативно влиять на ход расследования.

    Все процессуальные решения, которые сейчас приняты, связанные с заключением под стражу, – это негативное последствие фона, распространенного через СМИ. А обсуждения в них наполовину не соответствуют действительности. Слухи и сплетни приводят к необходимости применения таких жестких и быстротечных решений», – сказал Бушманов.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Чемпионат

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    12.10.2018 23:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 октября 2018, 17:27

      хреновый вы адвокат о народе что то говорить? думай о мамашке больше

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 13 октября 2018, 16:46

      В суде было заявлено, что подозреваемые Кокорин и Мамаев представляют социальную ОПАСНОСТЬ для граждан.
      Они учинили активные хулиганские действия в ходе совершенных ими преступлений.
      Следствие посчитало невозможным избрать иную меру пресечения, кроме как заключения под стражу на два месяца.
      Прокуратура поддержала следствие.
      ***
      Общественность тоже выступала за АРЕСТ фигурантов уголовного дела и поддерживает следствие в этом вопросе!
      На свободе они будут всячески мешать объективному расследованию и давить на потерпевших.
      Та РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подозреваемых нет возможности и не будет ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от наказания.
      ***
      Общественная палата РФ призывает сделать открытым расследование дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
      Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!

      Если бы у Кокорина, Мамаева и подельники вместо СОЛОМЫ были бы МОЗГИ, то они бы не вляпались во все эти КРИМИНАЛЬНЫЕ истории.

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      Рейтинг: +856

      sined1951 13 октября 2018, 13:12

      Зачем их поместили в СИЗО не пойму? У нас за более тяжкие преступления оставляют под домашним арестом. Если только из-за зам.министра. У нас начальники очень не любят, когда их бьют. Вот будет прикол, если их осудят по высшей планке-7 лет как пишут. У нас за убийство частенько столько не дают, но за начальника могут.

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      Рейтинг: +93

      Топс7 13 октября 2018, 00:19

      Алкаши

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      Рейтинг: +11331

      alp 13 октября 2018, 00:19

      После объявления что парочка не при делах в избиении водилы, эти отфокаты получат ещё больший резонанс

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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 13 октября 2018, 00:08

      Чтоб тебе так прилетело вначале в ресторане , а потом на парковке от таких славных парней.Сразу другие песни петь станешь.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 13 октября 2018, 00:06

      Просто они уже всех достали.

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      Рейтинг: -32

      yuriykramen 12 октября 2018, 23:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      жена подарила препарат что кардинально улучшили наш секс и мою жизнь в целом, секс стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. Я стал более собранным, меньше уставать, занялся спортом короче стал более активным как в жизни так и в постели (Он изменил мою жизнь, может и вашу изменит)! Вот о нем даже здесь пишут ---- https://nnna.ru/4entv

      -7
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      Рейтинг: +11331

      alp > yuriykramen 13 октября 2018, 00:20

      Может ты не в ту дырку ее пер, болезный?

      2
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      Рейтинг: +48

      eddo23 12 октября 2018, 23:23

      со свету сжить эх как умеем... Кокорин и Мамаев я вас не знаю.... но по ходу и знать мне не надо .... выживайте как то по русским понятиям ...... мужики а выход есть им а?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 октября 2018, 23:12

      То, что простительно обывателю, то юристу надо знать и отличать скандал, поступок от уголовно наказуемого деяния...

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