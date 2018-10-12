Адвокат Мамаева: «Инфошум вокруг скандала стал менее негативным? Это русская традиция»

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, рассказал о заключении своего клиента и Александра Кокорина в СИЗО.

Напомним, полузащитник «Краснодара» и форвард «Зенита» помещены в изолятор до 8-го октября в рамках судебного процесса по статье «Хулиганство».

«Информационный фон вокруг Кокорина и Мамаева стал менее негативным? Вы же знаете, это наша русская традиция: сначала мы находим народных антигероев, затем от гнева к милости один шаг. В данном случае общество более подробно вникло в ситуацию и поняло, что каждый имеет право на некие ошибки.

Другое дело, как эти самые ошибки человек имеет возможность осознать и исправить. Такие жизненные катаклизмы не должны ломать человека. И не надо отворачивать от него болельщиков и других членов общества. Не нужно пытаться из простого по большому счету инцидента делать сенсацию, которая будет негативно влиять на ход расследования.

Все процессуальные решения, которые сейчас приняты, связанные с заключением под стражу, – это негативное последствие фона, распространенного через СМИ. А обсуждения в них наполовину не соответствуют действительности. Слухи и сплетни приводят к необходимости применения таких жестких и быстротечных решений», – сказал Бушманов.

Их арестовали. И это не конец