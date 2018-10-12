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    Квалификация Евро-2019 U-21. Россия разгромила Македонию, забито шесть мячей

    Молодежная сборная России обыграла сверстников из Македонии со счетом 5:1 в матче отборочного турнира к Евро-2019.

    В составе российской сборной отличились Ильзат Ахметов, Федор Чалов, Зелимхан Бакаев, Иван Обляков и Георгий Мелкадзе. За македонцев забил Марио Крстовски.

    Сербия и Австрия в параллельной встрече сыграли вничью 0:0.

    Команда Евгения Бушманова набрала 19 очков и осталась на третьей строчке. Сербы возглавляют 7-ю группу с 25 баллами, россияне – вторые, австрийцы – третьи.

    Евро-2019 (U21). Квалификация. Группа 7. 9-й тур

    Россия – Македония – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Ахметов, 15; 2:0 – Чалов, 18; 3:0 – Бакаев, 43; 4:0 – Облаков, 67; 4:1 – Крстовски, 74; 5:1 – Мелкадзе, 90+2.

    Источник: Бомбардир

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    12.10.2018 20:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 октября 2018, 10:20

      Эти ребята Реал погнули, а тут сверсники из Македонии. Но молодцы конечно!

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 13 октября 2018, 00:05

      Чалов вышел и "сделал" игру.Ошибка тренера в том, что в предыдущих матчах Чалов полировал лавку. В Австрии будет тяжелая игра и не факт, что к нашим фортуна повернется лицом.

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      Рейтинг: -32

      yuriykramen 12 октября 2018, 23:58

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/domapres

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 октября 2018, 22:23

      молодцы

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 22:04

      Вот так бы всегда. Молодцы.

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 12 октября 2018, 22:00

      Коментатор у всех наших игроков нашёл спартаковские корни. А у кого не мог найти, про тех скромно промолчал.

      2
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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy > Grey33 12 октября 2018, 22:12

      Мясные они везде

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2797

      игорь антошкин 12 октября 2018, 21:49

      я только со стадиона пришел-нормально отыграли

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 октября 2018, 21:41

      Ай молодцы.
      Армейцы и спартаковцы отличились.

      4
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 12 октября 2018, 21:06

      Админ исправь шесть на пять

      2
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      Рейтинг: +644

      кран > BlackMurder 12 октября 2018, 21:15

      И ОблАкова на ********)

      0
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      Рейтинг: +57

      Jdkwjx58 > BlackMurder 12 октября 2018, 21:18

      А гол,который пи-до-рок хохлятский пропустил не считается?

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      Рейтинг: +12119

      BRO_football > BlackMurder 12 октября 2018, 21:52

      Да, и австрийцы на самом деле третьи, а не вторые, потому что у России лучше разница мячей (23:10 против 22:5) и очный матч Россия выиграла 1:0.

      1
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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 12 октября 2018, 21:05

      Молодцы!

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