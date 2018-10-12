Квалификация Евро-2019 U-21. Россия разгромила Македонию, забито шесть мячей

Молодежная сборная России обыграла сверстников из Македонии со счетом 5:1 в матче отборочного турнира к Евро-2019.

В составе российской сборной отличились Ильзат Ахметов, Федор Чалов, Зелимхан Бакаев, Иван Обляков и Георгий Мелкадзе. За македонцев забил Марио Крстовски.

Сербия и Австрия в параллельной встрече сыграли вничью 0:0.

Команда Евгения Бушманова набрала 19 очков и осталась на третьей строчке. Сербы возглавляют 7-ю группу с 25 баллами, россияне – вторые, австрийцы – третьи.

Евро-2019 (U21). Квалификация. Группа 7. 9-й тур

Россия – Македония – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Ахметов, 15; 2:0 – Чалов, 18; 3:0 – Бакаев, 43; 4:0 – Облаков, 67; 4:1 – Крстовски, 74; 5:1 – Мелкадзе, 90+2.