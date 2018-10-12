Тевес: «Я не люблю смотреть футбол. Если по другому каналу показывают гольф, то я выберу гольф»

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Карлос Тевес признался, что не любит смотреть футбол по телевизору.

34-летний футболист завершит карьеру в конце 2019 года, когда истечет его контракт с «Бока Хуниорс». В настоящее время он работает над документальным сериалом о своем трудном воспитании в Буэнос-Айресе.

«Смотрю ли я футбол? Нет, никогда. Мне не нравится футбол. Если по телевизору показывают матч «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт», а по другому каналу турнир по гольфу, я посмотрю гольф.

Я никогда не был фанатом просмотра матчей. Мне нравится играть в футбол и иметь мяч между ногами», – сказал Тевес.