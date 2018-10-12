Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тевес: «Я не люблю смотреть футбол. Если по другому каналу показывают гольф, то я выберу гольф»

    Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Карлос Тевес признался, что не любит смотреть футбол по телевизору.

    34-летний футболист завершит карьеру в конце 2019 года, когда истечет его контракт с «Бока Хуниорс». В настоящее время он работает над документальным сериалом о своем трудном воспитании в Буэнос-Айресе.

    «Смотрю ли я футбол? Нет, никогда. Мне не нравится футбол. Если по телевизору показывают матч «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт», а по другому каналу турнир по гольфу, я посмотрю гольф.

    Я никогда не был фанатом просмотра матчей. Мне нравится играть в футбол и иметь мяч между ногами», – сказал Тевес.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2018 18:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 12 октября 2018, 22:38

      Кстати, Габриэль Батистута тоже не смотрел футбол на досуге!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11