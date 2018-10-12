Жена Мамаева: «Все, что будет публиковаться у меня в инстаграме, – не мое. Видимо, угрозы шантажистов пришли в действие»

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева сообщила, что не удаляла аккаунт в инстаграме, а его взломали.

Вчера девушка рассказала, что ее шантажирует неизвестный, угрожая жизни Павла и обещая обнародовать ее интимное видео. Сегодня при заходе на аккаунт Мамаевой в инстаграме выводится надпись: «К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».

«Все, что там будет публиковаться, это не мое. Видимо, угрозы шантажистов пришли в действие», – рассказала Алана Мамаева в прямом эфире на странице аккаунта plastika_rf.