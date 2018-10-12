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    Какой вы футболист?

    Жена Мамаева: «Все, что будет публиковаться у меня в инстаграме, – не мое. Видимо, угрозы шантажистов пришли в действие»

    Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева сообщила, что не удаляла аккаунт в инстаграме, а его взломали.

    Вчера девушка рассказала, что ее шантажирует неизвестный, угрожая жизни Павла и обещая обнародовать ее интимное видео. Сегодня при заходе на аккаунт Мамаевой в инстаграме выводится надпись: «К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».

    «Все, что там будет публиковаться, это не мое. Видимо, угрозы шантажистов пришли в действие», – рассказала Алана Мамаева в прямом эфире на странице аккаунта plastika_rf.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2018 17:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 13 октября 2018, 04:10

      Кому нужна твоя интимная жизнь с бараном,овца!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 октября 2018, 21:25

      Бомбардир-ЖЕЛТАЯ ПРЕССА! Где разбор матча Россия-Швеция? А с отморозками разберется суд!

      0
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 19:40

      Пак, наверно, старается или его подельники из министерства!

      2
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 12 октября 2018, 19:33

      курица ботоксно-силиконовая прям радуется, что в центре внимания оказалась...)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 12 октября 2018, 18:12

      На кол шантажистов!
      Хотя, чем можно хорошего человека скомпроментировать? Хорошие люди сами себя в "Доме-2" в дерьме с перьями валяют. За куда меньшие бапки.
      А вообще, да. Вся страна держит кулачки за Коко с Мамаем. Как они там? Держатся?

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 12 октября 2018, 17:42

      Чушь полная. Кому вообще какое дело, что там будет публиковаться. На всём пиарятся.

      2
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 12 октября 2018, 17:37

      А где? Вся страна ждет))))

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      Рейтинг: +600

      polozovs 12 октября 2018, 17:27

      Тот случай, когда реальная жизнь круче любого дом 2 и Санта Барбары

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