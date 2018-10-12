Жена Мамаева удалила аккаунт в инстаграме

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева удалила свой аккаунт в социальной сети инстаграм.

Сегодня стало известно, что ранее девушка подверглась шантажу со стороны неизвестного лица.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).