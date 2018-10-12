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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Жена Мамаева удалила аккаунт в инстаграме

    Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева удалила свой аккаунт в социальной сети инстаграм.

    Сегодня стало известно, что ранее девушка подверглась шантажу со стороны неизвестного лица.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Источник: Бомбардир

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    12.10.2018 14:30
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 13 октября 2018, 17:05

      Шантажиста, падлу, надо за пустой базар к ответу притянуть. За косяки спросить строго. Обещал, падла, выложить видео.
      Прогрессивная общественность и варежку разинула. Время подошло, ан нету ничего. Падлюка обманул, не выложил видосов. Теперь падле шхериться треба. Найдут серьезные люди - спросят за косяк.

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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 12 октября 2018, 16:13

      Наверное, уже хватит этой хрени... Давайте о футболе.

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > GoLenaStop 12 октября 2018, 16:36

      Вчера матч сборной России и Швеции обсуждали еденицы...а все висели на ветки Кокорин & Мамаев....а ты говориш о футболе......народу не так интересен сам футбол как какой нибудь скандал.....выходит так

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > GoLenaStop 12 октября 2018, 16:44

      Да все ждут фоток типа"Первый день на параше","Мой новый лучший друг","Первое знакомство"....
      Тут у нас космический корабль взорвался...И тишина....
      А вы говорите футбол)))))

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      Рейтинг: +8093

      nik55 12 октября 2018, 16:07

      она не причем----- шантажистам нужно дать по шее

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > nik55 12 октября 2018, 16:14

      ну кто знает что там было за дело))

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      Рейтинг: +444

      vshter76 12 октября 2018, 15:54

      Главное футбольное событие года, спасибо бомбардиру, что хоть вы не обошли его вниманием

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 12 октября 2018, 15:48

      Вот ни разу не расстроился!!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 октября 2018, 15:40

      На мой взгляд те кто пишет гадости родственникам людей которые в чём то провинились не важно в чём сами идиоты , потому что при чём тут жена ,отец, мать ,брат, сват... совершенно не понятно .Те люди которые так делают по моему сами ни чем не лучше того же Мамаева и Кокорина , а может и хуже, потому ,что Мамаев и Кокорин делали то что они делали под воздействием алкоголя.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 12 октября 2018, 15:38

      Вот кстати не поддерживаю. Нашлась крыса, которая решила обогатиться на ситуации. Мне лично абсолютно плевать, как вела себя эта женщина до брака да и в браке. Табуреткой никого не била вроде бы. Но надо понимать, что она после иска Краснодара станет нищей, у нее дети и муж в тюрьме. Отбирать последнее нехорошо.

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 октября 2018, 15:36

      **..а.т.ь пойду повешу)

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 октября 2018, 15:33

      Оставьте их в покое

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      Рейтинг: -97

      Zenitiki > Decorhome 12 октября 2018, 15:36

      Остались люди ещё на свете, которые понимают в какую жопу попали ребята, да, они виноваты, но нельзя так

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 октября 2018, 15:11

      Я думал аккаунт Павлика удалила)))

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