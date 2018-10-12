Из инстаграма Кокорина удалили пост с извинениями его отчима

Отчим Кокорина, видимо, надеялся, что картинки с так себе извинениями будет достаточно, чтобы всех простили. От реальности совершенно оторваны. У них один закон - прав тот, кто богат. Именно так оба семейства и жили до сей поры. Друзья-футболисты Кокориных и Мамаева это подтверждают своей дешевой защитой, якобы от зависти уголовное дело завили, а не из-за совершенных преступлений. Мрак.
А самих извинений в посте практически и не было. Была попытка спихнуть всё на пострадавших, а Коку показать белым и пушистым.
Пост с извинениями отчима нападающего «Зенита» Александра Кокорина, опубликованный в инстаграме футболиста вчера, сегодня был удален из соцсети.
В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками скандального инцидента. Сначала они вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).