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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Из инстаграма Кокорина удалили пост с извинениями его отчима

    Пост с извинениями отчима нападающего «Зенита» Александра Кокорина, опубликованный в инстаграме футболиста вчера, сегодня был удален из соцсети.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками скандального инцидента. Сначала они вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Инстаграм Александра Кокорина

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    12.10.2018 16:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 13 октября 2018, 02:38

      Отчим Кокорина, видимо, надеялся, что картинки с так себе извинениями будет достаточно, чтобы всех простили. От реальности совершенно оторваны. У них один закон - прав тот, кто богат. Именно так оба семейства и жили до сей поры. Друзья-футболисты Кокориных и Мамаева это подтверждают своей дешевой защитой, якобы от зависти уголовное дело завили, а не из-за совершенных преступлений. Мрак.

      А самих извинений в посте практически и не было. Была попытка спихнуть всё на пострадавших, а Коку показать белым и пушистым.

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 12 октября 2018, 16:49

      Что Кокорин имстограммом пользуется в Бутырке ?

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      Рейтинг: +1096

      ZAITZEFF2011 > сапёр75 12 октября 2018, 16:56

      Нет . Просто извиняться передумал тем более что ребятки не особо раскаиваются судя по улыбкам из СИЗО Кокорина.

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