Из инстаграма Кокорина удалили пост с извинениями его отчима

Пост с извинениями отчима нападающего «Зенита» Александра Кокорина, опубликованный в инстаграме футболиста вчера, сегодня был удален из соцсети.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками скандального инцидента. Сначала они вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

Их арестовали. И это не конец