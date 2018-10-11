Отчим Кокорина: «Александр искренне сожалеет, что ударил Пака. Реакция на оскорбления с его стороны была излишне грубой»

В инстаграме форварда «Зенита» Александра Кокорина опубликовано заявление его отчима Кирилла Логинова со словами извинения перед директором департамента Минпромторга Денисом Паком, болельщиками, коллегами, партнерами и всеми неравнодушными за инцидент, произошедший 8 октября.

«От своего лица и от лица своего сына хочу принести извинения за произошедшее Денису Паку, дорогим болельщикам, коллегам, партнерам и всем, кто неравнодушен к сложившейся ситуации.

Мой сын искренне сожалеет о том, что ударил господина Пака и хотел сегодня, после допроса, публично извиниться перед ним и перед всеми, кого подвел таким поведением, но он не успел этого сделать, ему не дали такой возможности. Поэтому я делаю это за него.

Он не ищет себе оправданий, и я их тоже не ищу. Такое вспыльчивое поведение было неприемлемо, реакция на оскорбления со стороны Дениса Пака была излишне грубой, и Саша полностью это осознает.

Я лишь, как отец, прошу не забывать, что он не только известный футболист, но прежде всего он обычный человек. А людям свойственно ошибаться. Он явился в правоохранительные органы, никуда не скрылся, сотрудничает со следствием и понимает свою ответственность за случившееся.

Я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся во всем случившемся и дадут этому правильную объективную оценку», – говорится в заявлении.