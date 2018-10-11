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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Отчим Кокорина: «Александр искренне сожалеет, что ударил Пака. Реакция на оскорбления с его стороны была излишне грубой»

    В инстаграме форварда «Зенита» Александра Кокорина опубликовано заявление его отчима Кирилла Логинова со словами извинения перед директором департамента Минпромторга Денисом Паком, болельщиками, коллегами, партнерами и всеми неравнодушными за инцидент, произошедший 8 октября.

    «От своего лица и от лица своего сына хочу принести извинения за произошедшее Денису Паку, дорогим болельщикам, коллегам, партнерам и всем, кто неравнодушен к сложившейся ситуации.

    Мой сын искренне сожалеет о том, что ударил господина Пака и хотел сегодня, после допроса, публично извиниться перед ним и перед всеми, кого подвел таким поведением, но он не успел этого сделать, ему не дали такой возможности. Поэтому я делаю это за него.

    Он не ищет себе оправданий, и я их тоже не ищу. Такое вспыльчивое поведение было неприемлемо, реакция на оскорбления со стороны Дениса Пака была излишне грубой, и Саша полностью это осознает.

    Я лишь, как отец, прошу не забывать, что он не только известный футболист, но прежде всего он обычный человек. А людям свойственно ошибаться. Он явился в правоохранительные органы, никуда не скрылся, сотрудничает со следствием и понимает свою ответственность за случившееся.

    Я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся во всем случившемся и дадут этому правильную объективную оценку», – говорится в заявлении.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    11.10.2018 11:10
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 19:01

      Сейчас он не думает об "искреннем сожалении" своего поступка а больше о том как скостить срок.

      3
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 11 октября 2018, 15:06

      Все заметили как простое замечание Пака уже стало оскорблениями? Вот таким образом и стараются стрелки перевести с агрессоров на пострадавших.

      3
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      Рейтинг: +11331

      alp 11 октября 2018, 13:20

      Да нихера он не сожалеет. Если все сойдёт с рук, все повторится

      2
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 11 октября 2018, 13:03

      Извиниться святому парню не дали!ай-яй-яй!какие ж нелюдимые!
      а святой три дня бегал о чем думал?об извинениях? или диуретики тоннами хлебал?

      2
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      Рейтинг: +3414

      AZ 11 октября 2018, 12:34

      Пздц... он явился в органы... достижение
      .. Да если бы не явился, его бы нашли быстро и в наручниках бы доставили... офигенный аргумегт...

      4
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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 11 октября 2018, 12:23

      Хотелось бы обратить внимание на разницу подходов к данной ситуации отца Мамаева и отчима Кокорина. Хотя поведение обоих братьев говорит, что не доследили конкретно...

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 11 октября 2018, 12:16

      В общем,извинения дело хорошее,конечно,но в любом случае,спрос с публичного человека,как и с пьяного,должен быть вдвойне!!!! У этих двух ишаков,не совести,ни Родины,ни флага! Сажать или нет,дело суда. А футбольным организациям,надо "вычеркнуть",этих персонажей из футбола..

      4
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Ruryu 11 октября 2018, 15:10

      Замечательная ситуация выходит: избил кого-то - ой прастити извинити. И всё, нет никакого уголовного дела.
      Щас все убийцы, людоеды, насильники извинятся и всех по домам отпустят. Мир розовых единорогов прям!

      3
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      Рейтинг: +3542

      aaaaahhhh 11 октября 2018, 12:11

      http://www.yapfiles.ru/show/2026696/d6681bf9ea0afe90e8dcf020430adc87.mp3.html

      0
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      Рейтинг: +8093

      nik55 11 октября 2018, 12:07

      Александр искренне сожалеет что не ударил отчима

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 11 октября 2018, 11:50

      Итого что я узнал:

      В России совсем офигевшие проводницы, которые только и делают, что оскорбляют футболистов.

      Водитель - офигевший парень, как только увидел компанию из 5-ых человек тут же начал их оскорблять.

      Чиновник - абсолютно офигевший парень, тоже оскорблял бедных парней.

      Кокорин и Мамаев слегка переборщили с реакцией.

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