Сборная России: «Все готово к перелету в Сочи. Дзюба надежно упакован»

Пресс-служба сборной России посмеялась над нападающим Артемом Дзюбой.

В своем твиттере она опубликовала фотографию, на которой стоит картонный манекен форварда, обернутый упаковочной пленкой, подписав его: «Все готово к перелету в Сочи. Артем Дзюба надежно упакован».

Сегодня национальная команда вылетит в Сочи, где в воскресенье проведет матч Лиги наций с Турцией. В четверг, 11 октября, россияне в Калининграде сыграли вничью со шведами (0:0).