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    Сборная России: «Все готово к перелету в Сочи. Дзюба надежно упакован»

    Пресс-служба сборной России посмеялась над нападающим Артемом Дзюбой.

    В своем твиттере она опубликовала фотографию, на которой стоит картонный манекен форварда, обернутый упаковочной пленкой, подписав его: «Все готово к перелету в Сочи. Артем Дзюба надежно упакован».

    Сегодня национальная команда вылетит в Сочи, где в воскресенье проведет матч Лиги наций с Турцией. В четверг, 11 октября, россияне в Калининграде сыграли вничью со шведами (0:0).

    Источник: Твиттер сборной России

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    12.10.2018 16:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 12 октября 2018, 18:17

      Джикию тоже упакуйте и отправьте в Тарасовку.

      3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 18:16

      Победа дает первое место.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > zigbert 12 октября 2018, 18:18

      Не даёт если шведы выиграют два оставшихся матча.

      2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert > Grey33 12 октября 2018, 18:28

      Согласен. Ошибся.

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Grey33 12 октября 2018, 19:53

      Если Россия выиграет? Вопрос конечно! Но ничего не решено еще! Если Россия обыграет турков, то все решится в Швеции! А там тоже ничья? Тогда туркам нужно накидать побольше!

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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 12 октября 2018, 18:12

      Вперёд, Россия, верю в вас!

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 октября 2018, 17:55

      Заколебали! Все статьи о Кокорине и Мамаеве! А где интервью с Черчесовым по вчерашнему матчу со шведами? Где разбор полетов "псевдоэкспертов" про "мертвого" Головина (пусть даже после травмы-зачем его Черчесов поставил в состав?). Где разбор игры Джикии с неточными пасами и игрой в большей степени с вратарем, а не в атаку? Что это за игра-навес, отскок, возврат домой? Один удар в створ ворот!

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Serjoga 12 октября 2018, 19:46

      Когда мяч получал Джикия, я только матерился..все пасы назад!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > афоня72 12 октября 2018, 19:50

      Лучше бы я вчера спать лег! Это не игра была со стороны сборной!

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      Рейтинг: +88

      hans6978T 12 октября 2018, 17:33

      Надо побеждать!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > hans6978T 12 октября 2018, 19:54

      А как? Забросами в никуда?

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