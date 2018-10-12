Сборная России: «Все готово к перелету в Сочи. Дзюба надежно упакован»

Джикию тоже упакуйте и отправьте в Тарасовку.
Пресс-служба сборной России посмеялась над нападающим Артемом Дзюбой.
В своем твиттере она опубликовала фотографию, на которой стоит картонный манекен форварда, обернутый упаковочной пленкой, подписав его: «Все готово к перелету в Сочи. Артем Дзюба надежно упакован».
Сегодня национальная команда вылетит в Сочи, где в воскресенье проведет матч Лиги наций с Турцией. В четверг, 11 октября, россияне в Калининграде сыграли вничью со шведами (0:0).
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— Сборная России (@TeamRussia) 12 октября 2018 г.