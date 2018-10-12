Ионов: «Раздавать автографы, конечно, приятно»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов прокомментировал ничью со Швецией в матче Лиги наций и признался, что ему приятно раздавать автографы.

Встреча прошла вчера в Калининграде и завершилась вничью со счетом 0:0.

– Сложная игра была. Сил на поле оставили достаточно много. Готовились к серьезному сопернику, знали, как шведы будут играть. Конечно же, хотели победить. Сейчас есть время, чтобы отдохнуть, восстановить силы и подготовиться к Турции.

– Ожидали, что на вас придет посмотреть столько детей?

– Только когда подъехали к стадиону, увидели, сколько детей пришло. Классно!

– Приятно раздавать автографы?

– Конечно. Я и сам ребенком так же стоял и хотел получить автографы. Прекрасно понимаю все, распишусь, сфотографируюсь.