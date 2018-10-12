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    Ионов: «Раздавать автографы, конечно, приятно»

    Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов прокомментировал ничью со Швецией в матче Лиги наций и признался, что ему приятно раздавать автографы.

    Встреча прошла вчера в Калининграде и завершилась вничью со счетом 0:0.

    – Сложная игра была. Сил на поле оставили достаточно много. Готовились к серьезному сопернику, знали, как шведы будут играть. Конечно же, хотели победить. Сейчас есть время, чтобы отдохнуть, восстановить силы и подготовиться к Турции.

    – Ожидали, что на вас придет посмотреть столько детей?

    – Только когда подъехали к стадиону, увидели, сколько детей пришло. Классно!

    – Приятно раздавать автографы?

    – Конечно. Я и сам ребенком так же стоял и хотел получить автографы. Прекрасно понимаю все, распишусь, сфотографируюсь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2018 14:37
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    Комментарии149
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 14 октября 2018, 11:02

      Хакеры взломали электронные счета пенсионного фонда, но так и не смогли разобраться, сколько именно денег они украли и когда их получат.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 14 октября 2018, 10:52

      Россия. 2045год.
      Новости
      - В деревне Копейкино Омской области двое непьющих мужчин дожили до пенсии. Пенсионный фонд России приостановил строительство 35 этажного офиса под Хабаровском. Госдума срочно созвала экстренное заседание по очередному увеличению пенсионного возраста.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 октября 2018, 10:51

      Привет всем Пчёлам..)
      А так же трутням...)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 14 октября 2018, 10:54

      А шершням жешь чито без прюветов помирать ? ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 14 октября 2018, 11:00

      Шершни самодостаточны..)
      Самые крупные представители рода (Vespa mandarinia) имеют размеры до 55 гигабайт в длину. Являются очень полезными насекомыми для леса и сада, так как используют в качестве пищи вредителей садовых и лесных культур: тлей, листоблошек, клещей.)))

      а когда прилетит Наша Матка?))
      Бесцельное жужжание в саду начинает досаждать..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 14 октября 2018, 11:04

      Мля, нам бы сначала клещей в улье повытравить ... ((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 14 октября 2018, 10:51

      Выпившая женщина спотыкается и плашмя падает на землю, отскакивает от нее в исходное положение, и идет дальше.
      Муж:
      — Ну, хоть какая-то польза от этих силиконовых сисек!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 14 октября 2018, 10:40

      В автобусе рядом с эффектной девушкой с татушками, почти везде, стоит бабуля и с удивлением всматривается в татушку на шее.
      Юная дама:
      — Че, бабуля, в твое время татушек-то не было? Че пялишься?
      Бабуля:
      — Девушка, в мое время все было. Я 30 лет провела в Азии. Потом преподавала китайский в Институте иностранных языков. Я вот просто не могу понять, почему у тебя на шее написано "повторно не замораживать".

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 октября 2018, 10:50

      Там всё отморожено на всю оставшуюся жизнь...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 14 октября 2018, 10:37

      Она понимала, что он врет, оправдываясь что всю ночь пил с другом Васей, но ничего не сказала, потому что Вася сидел в шкафу.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 октября 2018, 10:49

      Так и она не догнала, что Васей он называл свою подругу Василису...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 октября 2018, 23:40

      И мы тут будем раздавать всё чем богаты... Место встречи завтра после побудки.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 14 октября 2018, 09:36

      Утро доброе, Толя ! Удачного всем нам дня и приятных спортивных просмотров. Сейчас смотрел женский гандбол в повторе "Брест" ( Франция) - "Ростов". Не могут наши девчонки без валидола как по ходу матча так и в концовке. сыграли 29:29. Дома должны обыгрывать без проблем с разницей в 4-5 мячей, если опять валидольную игру не устроят.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 14 октября 2018, 10:19

      Нормальным парням наш пламенный !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 октября 2018, 10:21

      Привет, Макс ! Народ просыпается и подтягивается, вижу Андрюха зашёл.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 14 октября 2018, 10:23

      А куда ему (народу) ещё деваться - все дороги ведут на бомбардир ! ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 октября 2018, 10:25

      Олег, ты не утомим как пчела! я только глаза продрал, ты уже все ветки пометил)

      привет!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 14 октября 2018, 10:28

      Макс здоровски!
      по одним тропам в поисках приключений бродим! иногда находим )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 октября 2018, 10:30

      Привет, Андрюша ! Я мало сплю, есть "жаворонки", а я наверное "супер-жаворонок".))) Моей работоспособности коллеги завидовали, когда я на основной работе крутился и ещё на 2-3 халтурах и в трудные 90-е по магазинам успевал прошвырнуться и отовариться. Бабы из управлениями спрашивали у меня, что, где продают.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 14 октября 2018, 10:32

      у нас завтрак у вас обед! так и живём!
      приветствуем Толик

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 октября 2018, 10:34

      нам совам вас не понять)
      пойду хоть у моюсь. а то уже как зомби, бегу прямиком сюда)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 октября 2018, 10:39

      Давай, ополоснись, если тёпленькая пошла...-)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 14 октября 2018, 10:42

      (с) по одним тропам в поисках приключений бродим! иногда находим )

      Смотрю я на все это, и хочется сказать словами героя мультфильма…
      — «Ребята, давайте жить дружно»?
      — Нет. «Пятачок, у тебя есть дома ружье? »

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 октября 2018, 10:44

      Кто-то и другие ресурсы просматривает и читает, но общается здесь. Смотрю уже несколько дней не работает сайт "СС", выдаёт ошибку при заходе. Видно, программисты мудрят над ним, чтобы восстановить.

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 14 октября 2018, 10:45

      Олег, ты про Андреаса (Ст.) ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 октября 2018, 10:47

      Про Андреса и про себя. )))

      4
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 14 октября 2018, 10:48

      Олег, приглашай Толика.
      Сайт Советского Спорта доступен и работает !
      Какие-то локальные проблемы видно у тебя на компе

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 октября 2018, 10:52

      Сегодня ещё не заходил. Я с обоих браузеров пробовал 2-3 дня назад и всюду ошибка.. Ща попробую, а где Толик пропал или в чате ?

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 14 октября 2018, 10:54

      (с) пятачок, у тебя есть дома ружьё

      сейчас каждая свинья ствол дома имеет)
      а нам нормальным пацанам сам бог велел.

      при в ходе сюда всё оружие оставляем гардеробе )

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 октября 2018, 10:55

      Они делают новый сайт. Пишу кириллицей бэта совспорт.ру

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 октября 2018, 10:57

      я не знаю как вы время находите ещё и по другим ресурсам лазить.
      шинник тоже как то обронил что он на соккере бывает

      5
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 14 октября 2018, 10:57

      Тебе его домой трэба пригласить, ибо в таких случаях диагнозы на расстоянии малоэффективны

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 октября 2018, 10:57

      Ошибка. Невозможно найти удалённый сервер выдаёт.

      5
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 14 октября 2018, 10:58

      Попробуй на инглиш
      https://www.sovsport.ru/

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 октября 2018, 11:01

      Он у меня в закладке и не проходит. Я в поисковике нашёл, что новый сайт делают. Это уже у них не первый случай. При Сергее Егорове самый лучший сайт был, а потом там сменилось руководство и новый сайт всем не нравился, просили вернуть старую версию.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 октября 2018, 11:05

      И латиницей тоже самое выдаёт.

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 14 октября 2018, 11:06

      не,я на соккер с горя залез,вернулся,оказывается меня не тёрли,и не стёрли...
      Ну,там вообще клоакодром,так всё запутано,запугано и строго..
      Спасибо,Бомбардье,тут хоть безыдейно,но достаточно самодостаточно и весело..иногда..((

      5
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 14 октября 2018, 11:08

      Олег, ну фиг его знает ! Я мульён лет там не был. Сегодня по твоей наводке зашёл - всё работает, всё открывается ! ((
      Сейчас почти всю главную страницу занимает Емельяненко

      5
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 14 октября 2018, 11:09

      Лёха, как у тебя работает СС ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 октября 2018, 11:10

      Хрен его знает, на все сайты захожу без проблем кроме "СС" . Попробую перезагрузиться, но это вряд ли поможет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 14 октября 2018, 11:16

      я бы соккер с ближним востоком сравнил!
      броуновское движения всех против всех, война ботов - игил против джабхад- аль - анусра)
      раньше просто почитать туда заходил, но лезть туда не стал

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 октября 2018, 11:19

      У меня всё также , ну фиг с ним. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 октября 2018, 11:19

      Олег, у меня СС как при гитлере) без проблем загружается

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 октября 2018, 11:20

      А чем объяснить, что у меня от винта ?...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 октября 2018, 11:24

      возможно нужны обновления, а у тебя винда старая! либо в вашем регионе сбой. это через шинника можно проверить. но он субстанция не надёжная поэтому - ждём
      Толика , придёт разрулит.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 октября 2018, 11:31

      Скорей всего у нас что-то. Мне предлагает обновить антивирусник мои примочки все эти, но я сам не решаюсь. Я раньше выполнял его предложения, а потом там всё на английском выскакивало, а я его не знаю. А потом оказывалось там платная услуга, мой антивирусник не работал. И я шёл к главному инженеру на кабельное ТВ, который мне чайнику помогает. Он его мне поставил и с 2014г., автоматически обновляется, и я ни разу с ним не залетел. А с другими два года постоянно влетал. Даже на музыкальных сайтах вирус ловил, а раз на интервью Веллера.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 14 октября 2018, 11:32

      Олег, для начала всё-таки перегрузись

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 октября 2018, 11:34

      с братьями Веллерами поосторожней! они и в голову могут вирус занести)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 октября 2018, 11:37

      Сделал Макс, всё также. У меня этот сайт в закладке когда нажимаю выскакивает это ошибка и там просят проверить правильность написания сайта. Там у меня вместо www. spb. Я исправляю и нажимаю на поиск. Появляются два сайта "СС", захожу и вновь даёт тоже самое.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 14 октября 2018, 11:37

      Макс , ты за свою жизнь сколько перезагрузок пережил?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 октября 2018, 11:40

      попробуй новую страницу открыть , и там просто введи "советский спорт" сайт . и когда выскочит , по ссылки перейди

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 октября 2018, 11:45

      Пробовал и не раз, также выдаёт эту ошибку. У меня уже так раньше было и с другими сайтами. С тем же Привет.ру. Мы не можем зайти , а с других регионов или загранки заходили. Сейчас его удалю из закладки. как будет проходить новый. так заведу.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 14 октября 2018, 11:45

      СС?
      Стоя какаю,сидя писаю..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 14 октября 2018, 11:49

      ХЗ. Я сейчас вообще очень редко перегружаю, в основном спать отправляю !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 14 октября 2018, 11:50

      (с) стоя какаю, сидя писаю

      главное штаны при этом снимать )

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 14 октября 2018, 11:52

      я на дембеле,забыл,какие штаны..?)

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 14 октября 2018, 11:53

      (с) ....редко перезагружаю

      я в жизненном плане имел ввиду)

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 14 октября 2018, 11:53

      Олег, попробуй через поисковик найти описание как почистить кэш браузера, в твоём случае Мозилы, если не ошибаюсь. Только аккуратнее с кноками и желательно чтобы пароли от сайтов у тебя были где-то отдельно сохранены

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 14 октября 2018, 11:54

      (с) ...забыл какие штаны

      пардон! портки

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > MaxRnD 14 октября 2018, 11:57

      Андреас, это вопрос философский ! У каждого тут свои критерии.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 14 октября 2018, 12:02

      просто русло с узилось, река потекла быстрей, приходится всё чаще перезагружаться

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 октября 2018, 12:04

      Почистил Опера, всё также. Да хрен с ним, полагаю со временем наладится.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 14 октября 2018, 12:08

      ))) С Мазилы зашёл с закладки часто посещаемых сайтов без проблем.

      4
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 октября 2018, 12:11

      Опера с уходам Монтсеррат уже не та ... переходи на яндекс)

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      Рубик Докоян > shlomo 14 октября 2018, 12:16

      Да мне просто надо обновлять давно Опера и дочь мне делала. но тогда у меня с рабочего стола всё пропадало. А там у меня тогда была аська, скайп, а в закладках и экспресс-панели много сайтов которыми я пользуюсь сразу заходя на них без набора в поисковике. На новом Опера этого нет, я попросил вернуть старый. Там где у меня Опера не шарит, я захожу с Мазилы она автоматически обновляется.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 октября 2018, 12:18

      Когда дочь будет в гостях попробуем с ней выбрать для меня ещё один приемлемый браузер, желательно с автоматическим обновлением.

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      Project Бабангида > shlomo 14 октября 2018, 12:18

      я на дачу, с друзьями надо одно дело отметить , не знаю как пойдёт, но планирую вечером вернутся ) всем удачи

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 октября 2018, 12:25

      Хорошее дело отметить надо, за руль потом не садиться, а на такси по домам или друзья трезвенники пусть развезут...

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      insider_retro > Рубик Докоян 14 октября 2018, 12:32

      Привет, соратники!..
      Дома... Ещё никуда не вникал, рад что вы на месте и трёте пересуды...
      Судя по отметкам, меня взахлёб почитывают, а под личиной двух ссыкливых персонажей выражают своё отношение... Под своими светлыми незапятнанными образАми что-то не пишут... Видать, репутацию праведников бережёт (-гут...)... Ну, люди, ну человеки!..))
      Всё жду, когда мы для них перестанем представлять интерес...

      Сейчас буду оттягиваться, откисать, почитывать...
      Страшно мне только и боязно... Как бы стыд ещё не накрыл от понимания того, что я вас зомбирую своими текстами...

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      insider_retro > Project Бабангида 14 октября 2018, 12:36

      Привет, Андрик!.. Восхитился вчерашним твоим рассудительным и тактичным вклинением в переписку пользователей!..

      Как направите, так и пойдёт!.. Толкнули, накатили и пошла-пошла-пошла!..:))

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      Рубик Докоян > insider_retro 14 октября 2018, 12:37

      Андрюша, привет ! Как и на многих разных сайтах превалирует толпа кого я называю пэтэушниками, ЕГЭистами и БМП ( без малейшего понятия ) Но очень активных и агрессивных в своём невежестве. Да и троллей тоже бродит много по сайтам.

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      insider_retro > MaxRnD 14 октября 2018, 12:39

      Пчёлы, трутни и комповские прибамбасы рассмотрены подробно!.. Даже сделал для себя служебные помехи!.. Выделение Алексеем видов шершней с латинским названием - это фурор для футбольного сайта!..

      7
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      ...
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      Рубик Докоян > insider_retro 14 октября 2018, 12:39

      Я вчера "накатывал", правда не усердствовал за столом, а сегодня у меня "откат"... )))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 14 октября 2018, 12:51

      Олег, эта волнительная синусоида по жизни, - накат-откат, прилив-отлив, упал-поднялся и т.п. здорово разнообразит нашу жизнь!..
      При откате аккуратней с бордюрами по сторонам и поглядывай очертания берегов!..))

      7
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 14 октября 2018, 13:13

      Анатолий, тяжеловато тебе оказывать содействие дистанционно... Сам, в своё время, пробовал на работе по телефону пояснить как зайти и сделать правки в BIOS, проговорить алгоритм переустановки ОС и переустановить дровишки... Нервно, долго и почти всегда безуспешно...)) Но, ведь, это же не праздное общение. а помощь!.. Это ценно!..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 14 октября 2018, 13:37

      Я отвлекусь на обед и буду позже парни.

      3
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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 14 октября 2018, 13:37

      Толь, тут бы рядом постоять или посидеть пару часов и многое пойдёт по маслу... Но, близко - не далеко... Попытка не пытка!..
      Линукс после многих лет виндования, пожалуй, пойдёт тяжело...
      Хотя, я на два ноута поставил Минт 18.3 и всё шикарно!.. В плане того, что панели, интерфейс и т.п. очень схожи с Виндой и не вызывают отторжения пользователя... Не лезть в настройки, только гонять и серфить - Линукс милое дело!..))

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      insider_retro > shlomo 14 октября 2018, 14:08

      Согласен... У жены на ноуте тоже Винда 7, ей привычней так и она не желает никаких изменений...
      Недаром считается, что упрощённые нересурсозатратные версии разных ответвлений Линукс, замечательно подходят для стареньких компов для пользователей с небольшими пользовательскими потребностями... Фотки, фильмы, музыка, торренты и инет, вообще, - это стандартный инструментарий, который не требует каждодневного вмешательства и корректировки... Типа, сел, завёл и поехал!..
      Кстати, ты гоняешься по переустановкам и обновлениям, типа 16.04, 17.04, 19 и т.д. У меня на основном компе стоит обустроенная Ubuntu 16.04... Посматривал на тему переустановки, а потом подумал, - а на х..а?!.. И успокоился до 2021 года...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 14 октября 2018, 14:37

      Да не парни они, терминаторы..)

      ухватились за свои Ай-Пи..ринадлежности,да за машины..похрен им.(

      И разговор закончен был...
      Один сЬ.бал бухать,другой забыл ,что делал за два дня..
      И не прошло и полу-суток..,
      как, кроме баек-прибауток
      от той..палатки....оставалась лишь
      ..уйня..

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      insider_retro > shinnik 14 октября 2018, 14:57

      (с) "...Значит мы кого-то бесим, а это уже не пол-беды а пол-победы..." - буквы в золоте, основание в граните!.. Чётко!..
      На самом деле, хотелось бы уже разделения сфер интересов и спокойного времяпровождения вдали от любопытных...

      Алексей, на каком этапе застыл?.. Ищёшь что-нибудь впопыхах или ждёшь случая?.. Не хандри и не затягивай с принятием решения, хотя, по лозунгам видно, что ты в норме!..

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      Рубик Докоян > insider_retro 14 октября 2018, 15:03

      У меня тоже 7-я винда в ноуте. Когда-то скачивал музыку и выкладывал к себе на страничку и в плейкаст наПривет.ру , иногда музыкальные клипы из ютуба в гостевую, остального я не умел. Но теперь он навернулся из него сделали сайт знакомств.

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      Рубик Докоян > insider_retro 14 октября 2018, 15:06

      Если не получится уединиться, а скорей всего так и будет на этом сайте, то просто не обращать внимание и не отвечать тем кто заходит по троллить или привносит сюда чатовские разборки. Когда нет диалога, то оппонент сам сойдёт с лыжни.

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      Рубик Докоян > shlomo 14 октября 2018, 15:08

      АВЖ пишу кириллицей, чтобы быстрей.

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 14 октября 2018, 15:44

      Согласен, полностью, Олег!..
      Ведь, все эти отметки, комментарии из ничего, достаточно просто не замечать... Сопровождением наших профилей занимаются особо озабоченные пользователи, их немного и достаточно просто не ввязываться в дискуссии... Хотя, иногда, просто подмывает ответить...
      Просто по-человечески неприятно, что посторонние не только наблюдают за нашими писанинами... Может я зря недавно вскользь упомянул двух пользователей, но никогда не постесняюсь признать, что Японец - сильный и неординарный чатовец...
      Да, я почитываю чат, но не лезу и не комментирую... По сейчас впечатляют интересные комменты некоторых пользователей... В остальном, что говорится, - без комментариев...
      У нас свой формат, свои интересы и они, чаще, не про футбол... Никого, по идее, не должны задевать... Казалось бы, пишемся в далёкой глуши, - ан, нет...

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      insider_retro > Рубик Докоян 14 октября 2018, 15:55

      Очень толково кириллицей расписал ТТХ компа...)) Диагноз - апгрейд!..))
      А - заменить, В - увеличить в двое, Ж - разогнать на треть!..
      Вот тогда попрёт!!..
      Будет работать на 2х операционках, станет рассчитывать коммуналку на год вперёд, самостоятельно делать выборку в ТОП-50 сайтов, переворачивать оладья, сортировать понравившуюся музыку, дозировать успокоительные капли и ставить курицу на разморозку!..))
      Будет комп-мечта!..

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      Рубик Докоян > insider_retro 14 октября 2018, 17:09

      Согласен, Андрей. Так и у меня бывает. Я обычно отвечаю всем кто ко мне зашёл, но когда вижу откровенную хрень или кто ранее хамил и грубил, а теперь опять пишет, то я просто игнорирую как и их минусы. Чего тратить время на объяснения тому, кто дворовой любитель и трамвайный хам. Я в чате только лайкаю, делая алаверды не читая. Японцу написал потому, что увидел его соболезнование в общении с Толиком. Тут такие ники у многих, так что теперь пользователей с ними ассоциировать, как например Старый Пердун и т.д. ?...

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      Рубик Докоян > insider_retro 14 октября 2018, 17:11

      Мне с моими интернетовскими познаниями и возможностям хватает того, что есть. ))) Шарил бы в этих делах был бы блогером и зарабатывал бабки, а так смотрю, читаю и общаюсь, благо время есть.

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      Рубик Докоян > shlomo 14 октября 2018, 17:18

      Толя, а чего не ясно, что в ноуте я всем тем не владею как вы. Я инетовский сленг не знаю, терминологию и матчасть как говорится. Плаваю топором. )))

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      Рубик Докоян > shlomo 14 октября 2018, 17:32

      Есть такое. Те "чистки" что мне когда-то на работе приятель поставил на рабочем столе навернулись. Другую я сам удалил, чистила и стирала всё, потом надо было по новой заходить с паролем и менять почту. Старую не регистрировала, мол такая уже есть как и ники. Зять только ночевать приходит, с утра до вечера на работе, сейчас сдают объект, дочь с малым ребёнком постоянно на руках. Я к ним приезжаю помогать. Пока так буду крутиться, а при случае зять посмотрит он больше шарит, чем дочь.

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      Рубик Докоян > shlomo 14 октября 2018, 17:50

      И у меня также они там записаны. Но когда по новой захожу, когда чистился( блин забыл название этой "метёлочки") так не мог войти, мол пользователь с таким ником уже есть. И мне приходилось менять ники и почту. Так было два раза, потом я её удалил с рабочего стола.

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      Рубик Докоян > shlomo 14 октября 2018, 18:09

      Учился работать по шпаргалкам. Я так все действия сразу не запоминал. Записывал по шагово как делать то, другое. Мне подруги на почту писали, кидали ссылки со скринами, и я всё записывал. Я с мышкой не могу работать, мне и негде её пристроить. Лежу на диване и ноут на табурете, и я в этом положении стучу одним пальцем по клаве, а другим вожу вместо мышки, уже хорошо и быстро наблатыкался.)))

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      insider_retro > shlomo 14 октября 2018, 19:00

      Что-то настораживает меня предстоящая игра, нехорошие предчувствия... Если на кураже не попрёт, то чем смогут пересилить турок?!.. У Стаса, вроде, есть варианты, но какой от них навар будет?!.. Надеемся, ждём и верим!..

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      insider_retro > shlomo 14 октября 2018, 19:10

      Судя по нацеленным информационным вбросам, в футболе у нас отираются не только мастера мяча... Мастера на все руки, стаканы, таблетки и т.д. по списку!..:)) Хотя, грустно...

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      insider_retro > shlomo 14 октября 2018, 19:59

      Пока...)) Надо отдать должное, коуч каким-то образом вдохнул в них уверенность и понимание необходимости выполнять установку тренера на игру, а не грустить, пытаясь поиграть в "мастерство"... Летняя классика дисциплины с испанцами заслуживает уважения...
      Выходят, харахорятся, Дзюба бровями шевелит, Джикия подмигивает!.. Зачётно!.. Хочу продолжения банкета!..))

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      Рубик Докоян > shlomo 14 октября 2018, 20:12

      Если бы учитель был рядом и я знал ещё английский, да по больше шпор по разным моментам, а потом уже всё делаешь на автомате. Как я начинал, это вообще был цирк. Собьётся масштаб, когда стучал свои афоризмы в постах, а как поправить или по телефону дочери объяснить не знал. Вечером приходит покажет, ещё спрошу, что бывает и как устранить. На работе у сменщика спрашивал он шарил в ноуте и подсказывал. Так хоть на таком уровне и научился. Мне для моих потребностей хватает.)))

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      insider_retro > Рубик Докоян 14 октября 2018, 20:28

      Ты не одинок, Олег, в своём становлении...))
      Первый комп (в комплекте), мне в глубинку привёз товарищ из Москвы за 120 долларов в конце 90-х... С распродажи какой-то фирмы, где он батрачил... Проц 486, винчестер небольшой, - хватало только на установку винды (без хелпов) и офисных программ... А что с этим делать я не знал, но ХОТЕЛ...
      Начал докучать, тем кто знал, по вопросику, по эпизодику... А знающих людей не много было... Word изучал, чуть ли не по шагам, - масштаб, шрифты, форматирование и сохранение в выбранных разделах... А переустановки системы (после моих пытливых настроек и внесения изменений!..), - это, вообще, надрыв нервной системы... Так и шлёпал, постигал и учился...))

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      insider_retro > shlomo 14 октября 2018, 21:03

      Пожалуй, Толя, поздравим друг друга!..
      Похоже, что за косяк в атаке с выходом двоих в конце, Головин получит люлей... После замены и ухода с поля, Стас даже не обернулся в его сторону и не похлопал по потной спине!..))
      А так, бодренько бегали и набегали... Хорошо, что у турок не нашлось веских аргументов... Ну, и ладно!..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 14 октября 2018, 21:28

      Я когда был дежурным РУВД у нас появились компьютеры в 1993г. Своя программа по которой мы получали справки о судимости в течении суток и распечатывали, а никак раньше неделям из главка. один знающий программист с гражданки стал нас обучать азам и мы сдавали ему зачёт. Потом в машзале они появились и уже можно было попросить девочек сделать распечатку по определённым преступлениям по месту и по времени для анализа и составления единой дислокации постов на территории. Потом меня ушли из дежурки из-за конфликта с замом начальника РУВД и вся эта фигня забылась. А в ноуте всё начал с азов при помощи дочери. коллег по работе и подруг интернетовских.

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      Рубик Докоян > shlomo 14 октября 2018, 21:29

      До завтра, Толя ! Всех с победой и вполне приличной игрой.

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      Рубик Докоян > insider_retro 14 октября 2018, 21:32

      Саня тупил на удивление часто. Промедлил с ударом, когда можно было это сделать с носка ( пыром), но отпустил мяч и запорол голевой момент. В конце встречи сблизился с вратарём и не отдал пас партнёру раньше. Стаса это очень возмутило.

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      insider_retro > Рубик Докоян 14 октября 2018, 21:40

      Всё знать и уметь невозможно, - это и успокаивает!..
      Хочется, конечно, всего по немногу, но оказывается, что свыше нам отмерен определённый набор навыков, а остальные надо приобретать с усилием и утиранием соплей!..
      Всё наладится!.. Когда-нибудь, кто-нибудь по случаю перезарядит твой ноут и пользование заиграет новыми красками удовольствия!..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 14 октября 2018, 21:41

      Я просто боюсь сам всякие программы скачивать для чистки мусора и кэша браузера, чтобы не поймать вирус или шпионскую программу. Так уже было на одном сайте, когда я занимался на фондовом рынке.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 октября 2018, 21:43

      как говорится - с кем поведёшься...!
      ещё месяц другой и ты на ветках будешь ПТУшникам про ай-ти технологии уроки преподавать) в нашем бункере реально сильная (святая) святая троица в этом вопросе имеется.
      будем внимать и учится , а потом нде нибудь на просторах - блеснём..)

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      Project Бабангида > insider_retro 14 октября 2018, 21:46

      Андрес привет! очень рад... в Багдаде всё спокойно!
      в смысле - за время вашего отсутствия конюшня не сгорела)

      хотя попытки поджога , пару раз были зафиксированы

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 октября 2018, 21:48

      Как раз пэушники в этом шарят в отличие от меня, но никак до них не дойдёт, что про спорт, медицину и юриспруденцию со мной даже в составе сборной бесполезно тягаться.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 октября 2018, 21:50

      да я видел...
      у тебя вчера новый клиент появился)) дня два три и ты его вылечишь))

      наши соколы оказывается турецкого ворона ощипали!? это отрадно!


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      insider_retro > Рубик Докоян 14 октября 2018, 21:52

      Есть такое дело... Если не на официальном сайте, то лучше, конечно, не скачивать ПО (программное обеспечение)... Как правило, во всяких "сборках" и на "всплывающих" помощниках, предлагается нужное ПО, но оно уже "заряжено" в интересах распространителя или рекламщика...
      Как вариант, поспрашивай в территориально доступности от тебя людей (знакомые, знакомые знакомых и т.п.), который уделит тебе время и придёт сделать ноут, что называется "от и до"!.. Не поумничает, сидя на лавке и по телефону, и придёт и:
      1. Переустановит ОС (операционную) систему.
      2. Доустановит всё необходимое ПО (офисные программы, плейеры, просмотрщики, антивирусы, видео, драйвера и т.д.).
      3. Подключит интернет.
      4. Предварительно сохранит нужные разделы, фотки, документы, ЗАКЛАДКИ (они сохраняются одним файлом и потом устанавливаются).
      5. Расскажет, покажет, выпьет чай и пожмёт руку.
      Я бы пошёл по такому пути, что бы не накалять себе нервы лишним беспокойством...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 октября 2018, 21:52

      Да я уже перестал многим отвечать, одни и те же неизлечимые заходят как сегодня 3-4 клиента. Кто написал, а кто просто минуснул и свалил.

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      Рубик Докоян > insider_retro 14 октября 2018, 21:54

      Да я и всплывающем окошке моего антивирусника перестал реагировать на его предложения. Там же бесплатно мало, что предложат своими заманухами.

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      Project Бабангида > shinnik 14 октября 2018, 21:56

      (с) от той ...палатки ...сталась лишь ..уйня

      Алексей, предлагаю вам взять в руки краску и кисть , (обещаю никто не выхватит) и раскрасить это небо на ваш вкус и цвет!

      ну шо вы как чопорный британец, всё время клевещите на погоду )

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 октября 2018, 21:59

      с медицинской точки зрения интересны те, кто минусует с левых акков)

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      insider_retro > Project Бабангида 14 октября 2018, 22:00

      Здравствуй, Дорогой!.. Рад видеть и слышать!..
      Вроде, без заплетух вещаешь, видно умерен был на вечеринке!..:))

      Почитал, полистал и ... дальше стал листать и читать...
      Стараюсь к старости больше позитива хапать глазами и головой, чем с горя сопли на кулак наматывать!..:))

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      insider_retro > Project Бабангида 14 октября 2018, 22:04

      Честно говоря, я всё чаще не понимаю его казуистики... Рваный текст, иносказательность и образность с цитатами меня, иногда ставят в тупик...
      В данном случае, я так же углядел или призыв к сопротивлению, или укор ушедшим по своим делам, или ещё что-то, что я не увидел...

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      Project Бабангида > insider_retro 14 октября 2018, 22:06

      я к спиртному страсть питаю умеренно..что есть , что нет!
      пьянею слабо, но само состояние меня не втыкает ! как то всё дёргается, прыгает - не то! вот дымок вкушать, это моё!!!

      но сегодня только пили, ибо был повод и водка, а травы не накосили)

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      Project Бабангида > insider_retro 14 октября 2018, 22:13

      я Лёху воспринимаю как в своё время современники воспринимали должно быть Пушкина. он талантлив, хотя и не совсем понятен. и уж тем более не веми понятен. готов простить ему многое...да почти да же всё!
      вряд ли он найдёт в ближайшей окрестности слушателей благодарней чем мы

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      insider_retro > Project Бабангида 14 октября 2018, 22:15

      Ну, и ладненько!..
      Тебе, наверное, завтра на пахоту, а я передохну пару деньков!..
      В мире всё неважнецки, у нас в державе плоховато, а на районе - хорошо!.. Экопарковку у дома заканчивают делать, к зиме будет хорошая затея... Во двор у нас антивандальный шлагбаум, так что в этом направлении глаз только радуется!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 14 октября 2018, 22:15

      как по мне, так у нас тут всегда интересно - когда не зайди

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      Project Бабангида > insider_retro 14 октября 2018, 22:19

      (с) ...экопарковку ..антивандальный шлагбаум..

      блин Андрюха, я бы насторожился! видать не по штучно пиз...ить будут, а всё сразу, одним махом ))

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      insider_retro > Project Бабангида 14 октября 2018, 22:20

      Соглашусь!.. Некоторые моменты мы частенько повторно обмусоливаем, а так, у нас, достаточно, обширный диапазон обсуждений... Не интересное само затихает, а актуальные темы развиваются и обсуждаются... Причём без плана, установок и табу... Мне нравится... И зомбированием тут, даже, не пахнет... Просто говорим, обсуждаем и делимся, бывает, что прикалываемся, но всегда выше пояса!..:))

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      Project Бабангида > insider_retro 14 октября 2018, 22:24

      (с) но всегда выше пояса...

      до уровня "камеди клаб" слава богу не опускаемся)

      а вообще здесь есть кому держать планку ! все ко двору, хоть и разные

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      insider_retro > Project Бабангида 14 октября 2018, 22:27

      )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      Я не пыхал, но меня вставило!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Просто, пластиковый снесли бы через неделю, а это открывается с смартфона, с видеокамерой и диспетчером, всё нормуль!!
      С экопарковкой... У нас в доме есть классный дядька, очень грамотный и деятельный - заправила всех лучших и нужных дел!..
      Так вот, он через суд отжал ведомственную землю в пользу муниципалитета, а теперь муцики передадут землю в собственность дома... Одним из условий сделки была уступка совета дома, что придомовую парковку не в асфальт закатают, а после подготовительных работ выложат решётчатой плиткой для пророста травы... Экология, ё...ть!... А её потом всем будут показывать, как образцовую!.. Как, впрочем и наш двор, который уже два раза был в призёрах областных конкурсов по благоустройству и выиграл 2 премии!...

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      insider_retro > Project Бабангида 14 октября 2018, 22:32

      Как показывает практика, нет ничего лучше спонтанного!..
      Даже планирование не всегда даёт тот результат, который способны дать люди, собранные по духу и идее!..
      Мы спокойные и уравновешенные, что позволяет нам не зомбировать друг друга, а разговаривать и общаться так, как хочется, ровно, без всплесков эмоций и негатива!..

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      Project Бабангида > insider_retro 14 октября 2018, 22:33

      мудрёно закручено!! особенно про плитку которая траве расти помогает понравилось))

      а если здравый взгляд на всё кинуть, то получается, что бы сделать доброе дело надо всех "волхвов" нае...ать

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      Project Бабангида > insider_retro 14 октября 2018, 22:36

      думал что я сегодня пропаду, а пропал Макс)

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      insider_retro > Project Бабангида 14 октября 2018, 22:43

      ...ть или договорится...
      Это самое сложное... Жена подписана на группу дома в соцсети, так вот там, прежде, чем удаётся до чего-то договорится, - столько всего выливают и копий переламывают, - мама-не-горюй!..
      Теперь, что бы было всё без бунтов и учёта мнения несогласных, все решения жителей дома проходят электронное голосование через сайт "ЖКХ госуслуг", что признано лучшим и законным способом!..
      Но, конечно, я представляю, сколько нашим представителям приходится выслушивать в кабинетах, прежде, чем что-то удаётся сдвинуть... Городские власти уже побаиваются, что примеру нашего дома могут последовать и другие... А это коллапс для запретов, табу и устоявшейся запретительной практики!..:))
      Прорвёмся, вождь у нас толковый!!!!!

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      insider_retro > Project Бабангида 14 октября 2018, 22:43

      Его нигде нет... Может затаился, он же, типа, хищник!..
      Работа, транспорт и отсутствие времени, похоже перекрыли ему на сегодня кислород...
      Хотя с утра он резво начал про пчёл и трутней!..:))

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      Project Бабангида > insider_retro 14 октября 2018, 22:45

      опасную игру вы затеили! где то шутка а где то и нет , но вы как полковник Каддафи, бельмо на глазу империалистов. в дуг вы всем вокруг покажите что социальная справедливость это не миф и не утопия.. на да бы вас придушить , пока это массовое движение не вызвало

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      Project Бабангида > insider_retro 14 октября 2018, 22:48

      (с) притаился, он же хищник

      скорей всего он реально не в сети , так как твой выход он бы не за что не пропустил

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      insider_retro > Project Бабангида 14 октября 2018, 22:57

      Тихо-тихо... Пока, тихим сапом получается, - и ладно!..))
      Наш вождь, бывает, в нужное время, приглашает во двор телевизионщиков, бывает на всех крупных и значащих городских "тёрка", так что публичность и открытость процессов сложно уже замять... Власти теперь наоборот, при удобном случае, стараются приписать себе, сделанное и достигнутое нашими активистами!..

      На самом деле, недовольных много, даже, в доме... То авто мешают, то иллюминация яркая, то камень из Крыма не там установили...

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      Project Бабангида > insider_retro 14 октября 2018, 23:02

      это как москвичей в своё время "испортил квартирный вопрос" что дало воланду поглумится над ними.
      камень из крыма причина конечно веская, но больше думается последствия пенс. реформы недовольство оным возбудило)

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      insider_retro > Project Бабангида 14 октября 2018, 23:02

      Да, ладно...)) Выход-заход-приход... Ты преувеличиваешь!..
      Мы тут, как правило, все рады друг другу и уж если Макс отклеился, значит, есть на то причины... На днях поведает!..))
      А если утаит причину, то сделаем официальный запрос по его времяпровождению!.. В конце концов, это наша святая обязанность уберечь его от неверных шагов!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 14 октября 2018, 23:05

      я же чё и гутарю... ого реально нет!

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      insider_retro > Project Бабангида 14 октября 2018, 23:08

      Всякие причины... По началу, когда ещё собирались на толковища во дворе дома, такого приходилось наслушаться... Воланд сидя на козырьке подъезда, наверняка, получал неизгладимое впечатление...
      Просто в доме на 300 квартир, когда часть из них кто-то снимает, сложно прийти к единому пониманию... Есть вредные, есть упёртые, есть всезнайки, есть люди без машин, есть люди с детьми, а есть те, которые просто люто ненавидят нашего вождя!..
      Камень специально привезли из каменоломней Керчи по договорённости вождя и тамошних властей!.. Символ... А ещё установили памятник "зелёному человечку с котом"!.. О, как!..:))

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      Project Бабангида > Project Бабангида 14 октября 2018, 23:11

      а там в океане , бушуют страсти! шинник ваяет сюжеты, но не совсем понят простолюдинами!
      Олег сеет разумное доброе вечное - всеми понят , но некоторых смущает его подкованность, и они тупо гадят!
      котёл бурлит!

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      Рубик Докоян > insider_retro 14 октября 2018, 23:12

      Читает и изучает настроение и расклад сил в чате, готовя неожиданный выпад как в фехтовании флэш-атаку... )))

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      insider_retro > Project Бабангида 14 октября 2018, 23:14

      Во-во!.. Отведал холодца, пирожков, пора и по веткам запулиться!..
      Поглядеть и поддержать!.. Давай малёха тормознём, что бы обстоятельно и без рывков просеять муть веточную!..

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      Project Бабангида > insider_retro 14 октября 2018, 23:15

      (с) памятник "зелёному человеку с котом"

      загадочный перформанс )

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      insider_retro > Рубик Докоян 14 октября 2018, 23:16

      Никак не могу его остановить в желаниях и думах, дабы передохнул с раскладами и пикировками... Энергетик...

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      insider_retro > Project Бабангида 14 октября 2018, 23:18

      Ну, это из крымского эпоса... Пришли мирный зелёный человечек и у его ног уселся кот!.. Изваяли в контурах!..

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      Project Бабангида > insider_retro 14 октября 2018, 23:18

      ок! хлопцы, я спать!
      пять минут плюсований и на матрас! всем здорового сна

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      Рубик Докоян > insider_retro 14 октября 2018, 23:19

      Я ему об этом говорил, но его это заводит. И он там не один с таким подходом в дискуссии и споре.

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      insider_retro > Project Бабангида 14 октября 2018, 23:20

      Приятных сновидений!.. Забыться, что бы завтра быть огурцом!..)))

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      Project Бабангида > insider_retro 14 октября 2018, 23:20

      вежливые люди всегда имеют при себе кота)

      кот бегемот )

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      Рубик Докоян > insider_retro 14 октября 2018, 23:22

      Спокойной ночи, Андрей и до завтра !

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 октября 2018, 23:23

      Или того кота из мультика, который всех призывал жить дружно. ))

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      insider_retro > Рубик Докоян 14 октября 2018, 23:24

      До завтра!.. Услышимся и увидимся!
      Новый день - новые идеи!!!..)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 октября 2018, 23:25

      крысам и мышам на зло! )

      до завтра Олег! ждём базу

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      Рубик Докоян > insider_retro 14 октября 2018, 23:27

      Это точно. Тем более завтра Испания -Англия играют. Будет на кого посмотреть и что обсудить.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 октября 2018, 23:27

      Добро, до завтра. Базу подготовлю.

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