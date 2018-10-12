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    Смолов приступил к беговой работе на поле после травмы

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжает восстановление после травмы ключицы. Сегодня футболист приступил к беговой работе на поле.

    «Мацей Рыбус готовится к возвращению в общую группу, а Фeдор Смолов впервые приступил к беговой работе на поле», – сообщает пресс-служба московского клуба.

    Смолов повредил ключицу 26 сентября в игре 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» (3:2 д.в.). Сообщалось, что игрок пропустит два месяца.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    12.10.2018 13:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 12 октября 2018, 16:53

      выздоравливай

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