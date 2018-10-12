Смолов приступил к беговой работе на поле после травмы

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжает восстановление после травмы ключицы. Сегодня футболист приступил к беговой работе на поле.

«Мацей Рыбус готовится к возвращению в общую группу, а Фeдор Смолов впервые приступил к беговой работе на поле», – сообщает пресс-служба московского клуба.

Смолов повредил ключицу 26 сентября в игре 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» (3:2 д.в.). Сообщалось, что игрок пропустит два месяца.