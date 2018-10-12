Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Заболотный – об игре со Швецией: «Бывает попадаешь в игру, а бывает и нет. Как получилось, так получилось»

    Нападающий сборной России Антон Заболотный, который вышел на замену в матче третьего тура Лиги наций со Швецией, дал оценку своей игре и результату встречи.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

    – Вас выпустили в самой концовке встречи. Могли ли сделать больше, если бы вышли раньше?

    – Сложно оценить. Со скамейки не так все видно, как с высоты трибун. Когда выходишь на замену, бывает, что попадаешь в игру, а бывает и нет. Старался выиграть всю борьбу. Как получилось, так получилось. Будем готовиться к следующей игре.

    – По сегодняшней игре сборная России заслужила победу, или ничья – справедливый результат?

    – Сложно сказать. Сборная России всегда играет на победу, поэтому старались выиграть. Но счет на табло, будем отталкиваться от него.

    – Черчесов не ругался в раздевалке?

    – Нет, все было спокойно и позитивно.

    – Нет ощущения, что сборную ограждают от всего, что происходит вокруг?

    – У нас в сборной своя атмосфера, которую мы поддерживаем общением внутри команды. Мы доказываем на поле, что мы отличная сборная и готовы побеждать, поэтому результат превыше всего.

    Что вы не заметили из игры сборной России

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2018 07:52
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +886

      kolyma999 12 октября 2018, 12:57

      Эх Антон,а ещё сложнее попасть в профессию.Вот и ты не попал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 12 октября 2018, 10:38

      ну если выходить на 87 минуте, тот тут уже важнее просто не обосраться, сложно успеть на созидать за это время.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 09:30

      Что он мог сделать за 5 минут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 октября 2018, 08:27

      Сказал нападающий никогда не попадающий в игру

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1163

      SaveAS > RedWhiteFans2 12 октября 2018, 09:07

      Сложно оценить, сложно сказать, сложно попасть в игру, все сложно)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1163

      SaveAS 12 октября 2018, 07:57

      Что он вообще в сборной делает

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11