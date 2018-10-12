Заболотный – об игре со Швецией: «Бывает попадаешь в игру, а бывает и нет. Как получилось, так получилось»

Нападающий сборной России Антон Заболотный, который вышел на замену в матче третьего тура Лиги наций со Швецией, дал оценку своей игре и результату встречи.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

– Вас выпустили в самой концовке встречи. Могли ли сделать больше, если бы вышли раньше?

– Сложно оценить. Со скамейки не так все видно, как с высоты трибун. Когда выходишь на замену, бывает, что попадаешь в игру, а бывает и нет. Старался выиграть всю борьбу. Как получилось, так получилось. Будем готовиться к следующей игре.

– По сегодняшней игре сборная России заслужила победу, или ничья – справедливый результат?

– Сложно сказать. Сборная России всегда играет на победу, поэтому старались выиграть. Но счет на табло, будем отталкиваться от него.

– Черчесов не ругался в раздевалке?

– Нет, все было спокойно и позитивно.

– Нет ощущения, что сборную ограждают от всего, что происходит вокруг?

– У нас в сборной своя атмосфера, которую мы поддерживаем общением внутри команды. Мы доказываем на поле, что мы отличная сборная и готовы побеждать, поэтому результат превыше всего.

Что вы не заметили из игры сборной России