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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Классон: «Мне жаль Мамаева, Кокорина, «Краснодар» и потерпевших»

    Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон прокомментировал ситуацию вокруг уголовных дел полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    Оба накануне были помещены судом под стражу на два месяца.

    – Конечно, мне грустно от того, что произошло. Мне жаль Мамаева, Кокорина, «Краснодар» и потерпевших. Но у меня нет информации о том, что случилось. Ничего хорошего в этом нет.

    – Конец их карьерам?

    – Я не знаю, слишком рано говорить об этом. Я не знаю, какое наказание последует.

    – Хотите что-то сказать им в поддержку?

    – Лично, но не через прессу.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2018 07:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 11:14

      Поддержка важна.

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      Рейтинг: +30

      shipapiter 12 октября 2018, 11:01

      Правильно. Вступит решение суда в силу, тогда и по поводу карьеры станет ясно.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 октября 2018, 10:25

      жаль, что у нас такое происходит...

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      Рейтинг: +1532

      starche 12 октября 2018, 09:52

      А в итоге - никого.....................

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 октября 2018, 09:44

      Говори проще,по-нашему :"Птичку жалко!". И не напрашивайся на личную встречу с корешем в СИЗО.

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 12 октября 2018, 09:20

      Молодец Классон. Даже иностранцу понятно, что говорить что-либо при нашей продажной прессе себе дороже. Извратят до безобразия..........

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > ilichkadr 12 октября 2018, 09:43

      Обратитесь в "Сан" и "Фелькишер беобахтер",в поисках правды.

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > Агасфер 12 октября 2018, 10:11

      У нас сейчас нет правды, в почёте только Mach, Лентач.......... и прочая хрень.

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