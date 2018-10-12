Классон: «Мне жаль Мамаева, Кокорина, «Краснодар» и потерпевших»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон прокомментировал ситуацию вокруг уголовных дел полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Оба накануне были помещены судом под стражу на два месяца.

– Конечно, мне грустно от того, что произошло. Мне жаль Мамаева, Кокорина, «Краснодар» и потерпевших. Но у меня нет информации о том, что случилось. Ничего хорошего в этом нет.

– Конец их карьерам?

– Я не знаю, слишком рано говорить об этом. Я не знаю, какое наказание последует.

– Хотите что-то сказать им в поддержку?

– Лично, но не через прессу.

Их арестовали. И это не конец