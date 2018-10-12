Джикия: «Почему не забили? Разберем с тренерским штабом»

Защитник сборной России Георгий Джикия​ считает, что оборона сборной Швеции здорово действовала в матче третьего тура Лиги наций, не позволив забить россиянам гол.

«Проблем никаких не было, легко нашли взаимопонимание с Гилерме. Он хорошо говорит по-русски.

Почему не забили? Разберем с тренерским штабом, но и стоит отметить оборону шведов, которая действовала компактно», – рассказал Джикия.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

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