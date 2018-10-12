Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Джикия: «Почему не забили? Разберем с тренерским штабом»

    Защитник сборной России Георгий Джикия​ считает, что оборона сборной Швеции здорово действовала в матче третьего тура Лиги наций, не позволив забить россиянам гол.

    «Проблем никаких не было, легко нашли взаимопонимание с Гилерме. Он хорошо говорит по-русски.

    Почему не забили? Разберем с тренерским штабом, но и стоит отметить оборону шведов, которая действовала компактно», – рассказал Джикия.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

    Что вы не заметили из игры сборной России

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2018 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 12 октября 2018, 11:12

      Джикия был худшим. Косячил нещадно, шведы просто не смогли воспользоваться его подарками - уровень исполнителей средненький.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11