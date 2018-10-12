Лига наций. Россия не смогла обыграть шведов

Состоялся матч третьего тура Лиги В Лиги наций между сборными России и Швеции. Команды не смогли поразить ворота друг друга.

Наш коллектив сохраняет лидерство в группе из трех команд. Россияне последний раз проигрывали шведам в 1994 году.

Лига наций. Лига В. Группа 2. 3-й тур

Россия – Швеция – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Россия: Гилерме, Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Рауш, Зобнин, Газинский, Головин, Черышев (Заболотный, 87), Ионов (Кузяев, 76), Дзюба.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Классон, Ларссон, Свенссон, Форсберг, Телин (Гвидетти, 71), Берг (Андерссон, 83).

Предупреждения: Зобнин, 39; Газинский, 51; Джикия, 53 – Аугустинссон, 31.

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