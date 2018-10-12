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    Лига наций. Россия не смогла обыграть шведов

    Состоялся матч третьего тура Лиги В Лиги наций между сборными России и Швеции. Команды не смогли поразить ворота друг друга.

    Наш коллектив сохраняет лидерство в группе из трех команд. Россияне последний раз проигрывали шведам в 1994 году.

    Лига наций. Лига В. Группа 2. 3-й тур

    Россия – Швеция – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    Россия: Гилерме, Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Рауш, Зобнин, Газинский, Головин, Черышев (Заболотный, 87), Ионов (Кузяев, 76), Дзюба.

    Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Классон, Ларссон, Свенссон, Форсберг, Телин (Гвидетти, 71), Берг (Андерссон, 83).

    Предупреждения: Зобнин, 39; Газинский, 51; Джикия, 53 – Аугустинссон, 31.

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    Что вы не заметили из игры сборной России

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2018 00:35
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 12 октября 2018, 14:03

      Ляксандр ,я вас приветствую...
      Очень даже согласен ,мысль верная....
      После Акинфея ,как знать ,как все сложится...Удачи!

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      Рейтинг: +100912

      zigbert > alex1951 12 октября 2018, 14:53

      Привет Алексей! Конечно Акинфеев в нашей сборной был основным вратарем и это даже не обсуждалось. Кто будет его преемником пока не ясно ,но на мой взгляд Гилерме провел хороший матч.

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > zigbert 12 октября 2018, 16:42

      В том то и дело.
      Если Акинфей был вне конкурса.
      То в данном случае ,,конкурс,, будет.
      В ,,наше время,, в сборной считалось нормальным иметь двух полноценных воротчиков,хоть Лёва и был на голову выше.....
      и тот делил ,иногда,с Маслаченко рамку.А также Кавазашвили,Пильгуй,Пшеничников,Рудаков.....

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      Рейтинг: +100912

      zigbert > alex1951 12 октября 2018, 16:59

      Нельзя сбрасывать со счетов Лунева ,он пожалуй и будет №1. Но у Черчесова выбор вратарей обширный. Можно попробовать Крицюка ,Фролова ,Селихова.

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 12:25

      Моменты были как у нас так и у шведов. Ничья справедливый итог. Очень понравился Гилерме.

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > zigbert 12 октября 2018, 14:04

      Саня я еще того, голова бо бо,
      читай выше)))

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 09:31

      Хорошо хоть не влетела.

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 12 октября 2018, 09:01

      По голевым моментам и по игре вообще - равенство. При таком предельном настрое команд им вообще без разницы где играть в гостях или дома. Вывод - по силе сборная России и Швеции равны. Скоро и в футбольном рейтинге мы их догоним. Пока разрыв - 20 позиций.

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 12 октября 2018, 06:53

      Игра хорошая, а была-бы игра очки придут.

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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 12 октября 2018, 05:13

      С набранным очком

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 12 октября 2018, 04:43

      Сыграли вполне себе добротно.Из штанов не выпрыгивали,но и не косячили.Обе команды прежде всего позаботились о безопасности своих ворот,осторожничали.Поэтому впереди так мало острых моментов.Дзюба был полезен,старался играть на подыгрыше.Рауш и Фернандес тоже понравились игрой на флангах.Полузащита же грешила браком.Но не смертельно.Наши,будь поудачливее,парочку голов могли бы и забить,свеи же скорее всего наиграли на один.В общем наши сыграли на твёрдую четвёрку.В игре с турками нужно обязательно брать три очка.Иначе про первое место можно будет забыть...

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 12 октября 2018, 04:42

      Игра равных команд, результат по игре.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 октября 2018, 03:53

      Ничья никому...

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 12 октября 2018, 02:42

      Аппетит приходит во время еды.....
      Быстро же Черчес приучил народ к победам.
      А мы считаем ,что он в вечном поиске. ЧМ прошел ,на носу ЧЕ и опять смотреть ,искать ,выбирать,готовится ....
      Жаль ,что ничья нулевая...вот где порыться то надо ,там где Дзюбинатор реализацией занимается с коллегами...

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