Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Товарищеский матч. Исландия вела в два мяча против Франции, но в последние десять минут упустила победу

    Состоялся товарищеский матч между сборными Франции и Исландии. Гости вели в два мяча, но сохранить преимущество не сумели. Действующим чемпионам мира принес ничью гол с пенальти.

    В основном составе исландцев вышел представитель «Ростова» Рагнар Сигурдссон. На скамейке игру провел защитник ЦСКА Хердур Магнуссон.

    Товарищеский матч

    Франция – Исландия – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бьярнасон, 30; 0:2 – Арнасон, 58; 1:2 – Эйолофссон, 86 (в свои ворота); 2:2 – Мбаппе, 89 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2018 23:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 октября 2018, 00:56

      Французы с игры так и не забили! Автогол и пеналь! Ху!
      Теперь Исландия - Швейцария.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11