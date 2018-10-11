Товарищеский матч. Исландия вела в два мяча против Франции, но в последние десять минут упустила победу

Состоялся товарищеский матч между сборными Франции и Исландии. Гости вели в два мяча, но сохранить преимущество не сумели. Действующим чемпионам мира принес ничью гол с пенальти.

В основном составе исландцев вышел представитель «Ростова» Рагнар Сигурдссон. На скамейке игру провел защитник ЦСКА Хердур Магнуссон.

Товарищеский матч

Франция – Исландия – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бьярнасон, 30; 0:2 – Арнасон, 58; 1:2 – Эйолофссон, 86 (в свои ворота); 2:2 – Мбаппе, 89 (с пенальти).