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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Азар: «Сейчас лучший игрок в мире – я»

    Полузащитник сборной Бельгии и «Челси» Эден Азар поговорил о своей игре в этом сезоне. Хавбек считает себя лучшим в мире.

    «Сейчас я лучше всех на планете играю в футбол. Но прогрессировать можно всегда – например, забивать больше и больше голов. Надеюсь, сохраню хорошую форму как можно дольше.

    С точки зрения статистики этот сезон складывается для меня лучше остальных, но в плане самочувствия были и более хорошие периоды раньше», – сообщил Азар.

    Бельгиец – лучший бомбардир АПЛ.

    Источник: КБФА

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    11.10.2018 19:07
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 12 октября 2018, 20:00

      Что-то я не помню момент когда Роналду укусил Азара, вроде на ЧМ они не пересекались...

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 12 октября 2018, 15:16

      - Я знаю одного человека на свете - сказала Тортила - который сделает все, что бы получить золотой ключик
      - Этот человек - Я. Я этот человек. Я

      0
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 12 октября 2018, 06:36

      Нееее Эден даже мы болелы Челси так не считаем.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 октября 2018, 21:36

      Почему тогда признали лучшим Модрича?

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 11 октября 2018, 21:30

      Всё по делу. На данный момент времени он, действительно, лучший в мире.

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 21:26

      Откуда такая самонадеянность Эйден?

      3
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 11 октября 2018, 20:54

      Бахвальство.

      0
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      Рейтинг: +954

      Юрэс 11 октября 2018, 20:39

      Какие все сейчас высокамерные........андоны.

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 11 октября 2018, 20:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      никогда тебе не стать лучшим

      -4
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Garrincha58 11 октября 2018, 20:34

      А тебе умным !

      2
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      Рейтинг: +2054

      almanev 11 октября 2018, 20:26

      Ибрагимовичу не говори, что ты лучший, а то ляжешь с вертухи.

      0
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