Азар: «Сейчас лучший игрок в мире – я»

Полузащитник сборной Бельгии и «Челси» Эден Азар поговорил о своей игре в этом сезоне. Хавбек считает себя лучшим в мире.

«Сейчас я лучше всех на планете играю в футбол. Но прогрессировать можно всегда – например, забивать больше и больше голов. Надеюсь, сохраню хорошую форму как можно дольше.

С точки зрения статистики этот сезон складывается для меня лучше остальных, но в плане самочувствия были и более хорошие периоды раньше», – сообщил Азар.

Бельгиец – лучший бомбардир АПЛ.