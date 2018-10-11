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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Невзоров: «Мозг у футболистов, вероятно, снабжен не извилинами, а швами. И имеет надпись Nike, adidas или Mikasa»

    Российский журналист Александр Невзоров высказал свою точку зрения на скандальный инцидент, в центре которого оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

    В понедельник, 8 октября, футболисты в компании своих друзей сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    «На медийном поле Петрова и Баширова сменила другая парочка идиотов, ничем не хуже. Теперь есть Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя он виноват только в том, что смахивал на китайца. Вообще, тот, кто любит футбол, обязан любить и такие инциденты. Обязан понимать, что в этом виде спорта места для адекватов, в общем-то, и нет. Потому что там же мозг у футболистов, вероятно, снабжен не извилинами, а швами. И имеет поверхность, сшитую примерно из 32 многоугольников, и надпись Nike, adidas или Mikasa.

    Есть одно исключение, я его знаю – это Кержаков, который, безусловно, не мячик имеет в голове. Ну и у плюс у нас есть еще одна болельщица – Фемида, которой предстоит все решать. Весы у нее давно украдены, глаза завязаны. Футболисты, думаю, скорее всего, отделаются, ведь, что бы они ни совершили, они же не разместили ни одной картинки с толстым попом в интернете. Вот другой футболист Радимов, тренер «Зенита», он тоже блеснул швами и рекламными надписями на мозге, официально сообщив, что избиение чиновников и водителя у него бы не вызвало вопросов.

    Жириновский предложил отправить футболистов в Сирию, учить местных футболу. Не исключено, что Мамаев и Кокорин участие в каком-нибудь матче ИГИЛа [запрещенная на территории России террористическая организация] примут. ИГИЛ не без удовольствия сыграет в футбол головами русских футболистов у себя там на минных полях», – сказал Невзоров в эфире радио «Эхо Москвы».

    Источник: «Эхо Москвы»

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    11.10.2018 15:35
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 11 октября 2018, 21:39

      Александр Глебович как всегда жжет глаголом. Но от темы футбола он конечно далеко.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 октября 2018, 18:14

      И этот в острословии решил поучаствовать. Только с фантазией у невзорова как-то слабенько

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2018, 17:28

      Хлыщ из 90-х вынурнул! Это не ты ли, собака, нам мозги пудрил 600 секнд?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1596

      koli4ka > prezent2017 11 октября 2018, 19:26

      А я считаю,что тебе,собака,твои мозги нужно было пудрить не 600 секунд,а все 10 часов ,ну как минимум...А.Невзоров в 90-е информацию в массы нёс, информацию правдивую...

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 11 октября 2018, 16:43

      Говорящий осел.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 октября 2018, 16:39

      А у тебя одна большая щель

      3
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 11 октября 2018, 16:29

      Невзоров бы свой мозг оценил бы сперва - такие передачи про лошадей снимает идиотские, что аж тошно!

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > AtticusFinch 11 октября 2018, 17:17

      Давно не снимает

      1
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > Миша13 11 октября 2018, 17:29

      Ну снимал же-это имелось ввиду...а теперь поумнел что ли?

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > AtticusFinch 11 октября 2018, 17:51

      Да уж в сто раз умней тебя..

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > AtticusFinch 11 октября 2018, 18:11

      А кто сказал, что будет легко? Отсидеть депутатом Государственной думы четыре созыва в лихие 90-е без последствий сможет далеко не каждый. Мозг - штука серьезная, восстановлению не поддается.

      0
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > Миша13 11 октября 2018, 21:19

      Я смотрю ты меня хорошо знаешь?помалкивал бы сидел лучше...Михуил))

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 октября 2018, 15:49

      Фараон отметился...(
      Ему-то Надо?

      Ну получите,любимый (некогда) А-др Глебович..

      Если у некоторых гипержурналистов вместо двух полушарий с возрастом образовались конские подковы,то что тогда говорить
      о других профессиях..

      3
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      Рейтинг: +11331

      alp 11 октября 2018, 15:49

      комментарий не очень адекватного человека

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > alp 11 октября 2018, 16:22

      На "Эхе" давно уже никого и ничего адекватного нет. Одна маца.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 11 октября 2018, 15:47

      у так называемых "российских журналистов" мозг прошит reuters BBC FoksNevs и т.д. вот такой вот итар тас

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