Невзоров: «Мозг у футболистов, вероятно, снабжен не извилинами, а швами. И имеет надпись Nike, adidas или Mikasa»

Российский журналист Александр Невзоров высказал свою точку зрения на скандальный инцидент, в центре которого оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

В понедельник, 8 октября, футболисты в компании своих друзей сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

«На медийном поле Петрова и Баширова сменила другая парочка идиотов, ничем не хуже. Теперь есть Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя он виноват только в том, что смахивал на китайца. Вообще, тот, кто любит футбол, обязан любить и такие инциденты. Обязан понимать, что в этом виде спорта места для адекватов, в общем-то, и нет. Потому что там же мозг у футболистов, вероятно, снабжен не извилинами, а швами. И имеет поверхность, сшитую примерно из 32 многоугольников, и надпись Nike, adidas или Mikasa.

Есть одно исключение, я его знаю – это Кержаков, который, безусловно, не мячик имеет в голове. Ну и у плюс у нас есть еще одна болельщица – Фемида, которой предстоит все решать. Весы у нее давно украдены, глаза завязаны. Футболисты, думаю, скорее всего, отделаются, ведь, что бы они ни совершили, они же не разместили ни одной картинки с толстым попом в интернете. Вот другой футболист Радимов, тренер «Зенита», он тоже блеснул швами и рекламными надписями на мозге, официально сообщив, что избиение чиновников и водителя у него бы не вызвало вопросов.

Жириновский предложил отправить футболистов в Сирию, учить местных футболу. Не исключено, что Мамаев и Кокорин участие в каком-нибудь матче ИГИЛа [запрещенная на территории России террористическая организация] примут. ИГИЛ не без удовольствия сыграет в футбол головами русских футболистов у себя там на минных полях», – сказал Невзоров в эфире радио «Эхо Москвы».