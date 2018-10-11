Ибрагимович: «Моуринью – правильный тренер для «Юнайтед». Чувствую, что команда прогрессирует»

Ты что дегенерат?Какой нахрен прогресс???
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что Жозе Моуринью отлично подходит для работы главным тренером манкунианцев. По словам шведа, он видит прогресс команды.
«Я думаю, что у него есть возможность выиграть АПЛ. Считаю, он правильный тренер для этой команды.
Но тренер так же хорош, как и его футболисты. Поэтому не похоже, что он может творить чудеса, если команда недостаточно хороша. Я чувствую, что команда в порядке – она прогрессирует, становится лучше.
Моуринью тренирует «Юнайтед» уже третий год. Игроки все больше понимают, как он хочет играть. И поэтому я верю, да.
Он знает игру, хорошо ее читает. Он манипулирует не игрой, а сознанием своих игроков», – сказал Ибрагимович.