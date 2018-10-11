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    Какой вы футболист?

    Ибрагимович: «Моуринью – правильный тренер для «Юнайтед». Чувствую, что команда прогрессирует»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что Жозе Моуринью отлично подходит для работы главным тренером манкунианцев. По словам шведа, он видит прогресс команды.

    «Я думаю, что у него есть возможность выиграть АПЛ. Считаю, он правильный тренер для этой команды.

    Но тренер так же хорош, как и его футболисты. Поэтому не похоже, что он может творить чудеса, если команда недостаточно хороша. Я чувствую, что команда в порядке – она ​​прогрессирует, становится лучше.

    Моуринью тренирует «Юнайтед» уже третий год. Игроки все больше понимают, как он хочет играть. И поэтому я верю, да.

    Он знает игру, хорошо ее читает. Он манипулирует не игрой, а сознанием своих игроков», – сказал Ибрагимович.

    Источник: Mirror

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    11.10.2018 13:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 11 октября 2018, 23:31

      Ты что дегенерат?Какой нахрен прогресс???

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 октября 2018, 14:07

      ну тут он конечно ляпнул фигню,третий год,а игроки только начинают понимать что от них хочет тренер?и как он может чувствовать,что команда в порядке?он же в ней не играет,не видит что в ней происходит,а результаты говорят за себя,пусть даже последнюю игру они выиграли

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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 11 октября 2018, 14:05

      таблицу посмотри АПЛ

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