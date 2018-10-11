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    Классон: «У России отличный период, но Швеции тоже нужны очки»

    Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон поделился ожиданиями от предстоящей игры третьего тура Лиги наций со сборной России.

    «У вашей сборной сейчас отличный период, но ничего, нам тоже очки нужны. Немного общались с Газинским. Сошлись на том, что это будет забавно – сыграть друг против друга. Обсуждали, как наши сборные готовятся к этой игре.

    У нас хорошие скауты, которые анализируют соперников. Хотя, если потребуются характеристики игроков сборной России, мне есть чем поделиться», – сказал Классон.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция пройдет в четверг, 11 октября, в Калининграде в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Чемпионат

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    11.10.2018 09:17
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