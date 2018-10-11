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    Какой вы футболист?

    Лига наций. Россия примет Швецию в Калининграде

    В четверг, 11 октября, продолжатся матчи нового турнира Лиги наций, в котором встретятся в рамках лиги В сборные России и Швеции. Игра третьего тура пройдет на новом стадионе, построенном к чемпионату мира-2018, в Калининграде.

    «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча Россия – Швеция. Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир

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    11.10.2018 22:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 11 октября 2018, 23:35

      Не очень, если честно. Скорости совсем нет. Будем надеяться, в перерыве Черчесов их взбодрит.

      0
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 11 октября 2018, 22:35

      Ждём футбола.....а то шумиха вокруг К&М уже поднадоела....Победы парням!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 11 октября 2018, 22:30

      Ай, красиво как пшекам загрузили!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 11 октября 2018, 22:22

      Скорее всего усну...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 17:46

      Будем болеть за наших. Удачи.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 11 октября 2018, 17:35

      Я не понимаю, почему играя дома, в России начало игры в 11 ночи? Это называется "популяризация" футбола в России? Для кого играете, господа?! И хотел бы посмотреть, да не буду, завтра еще рабочий день у всех нормальных людей.

      7
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      Рейтинг: +4934

      polt 11 октября 2018, 11:40

      Какие там Россия-Швеция? Даешь Какошу с Мамошей!

      2
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 11 октября 2018, 10:27

      Сборной России только победы, вперед Парни!!!

      3
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 11 октября 2018, 09:30

      А может вообще уже начало матчей перенести на ночное время?

      3
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 11 октября 2018, 08:02

      Большой футбол вернулся в Калининград.
      Надо бы регулярно проводить матчи сборной там.
      Стадион хорош,город приветливый,есть что посмотреть,
      К Европе ближе.
      А местная ..Балтика,, такого стадиона просто не заслуживает.
      ...............Россия-Sverige 2-0

      5
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > alex1951 11 октября 2018, 23:07

      Ага. И начинать трансляции в 11 ночи всегда.)))
      Вообще, кто придумал в такое время играть?

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