Лига наций. Россия примет Швецию в Калининграде

В четверг, 11 октября, продолжатся матчи нового турнира Лиги наций, в котором встретятся в рамках лиги В сборные России и Швеции. Игра третьего тура пройдет на новом стадионе, построенном к чемпионату мира-2018, в Калининграде.

«Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча Россия – Швеция. Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

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