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    Шевченко: «Очень доволен игрой и результатом матча с Италией»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен как игрой, так и результатом своей команды в товарищеском матче против Италии.

    «Спасибо за комплименты в адрес сборной Украины, но за первый тайм она их не заслуживает. Но второй тайм мы сыграли очень качественно, компактно, и даже когда получили гол в свои ворота, нашли в себе силы для того, чтобы сравнять счет.

    Для меня очень важно и престижно быть здесь в качестве тренера национальной команды. Я очень доволен выступлением сборной Украины и поблагодарил ребят за игру. Мы довольны также и результатом», – сказал Шевченко.

    Товарищеский матч Украина – Италия завершился со счетом 1:1.

    Источник: Football.ua

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    11.10.2018 06:19
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