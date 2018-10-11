Шевченко: «Очень доволен игрой и результатом матча с Италией»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен как игрой, так и результатом своей команды в товарищеском матче против Италии.

«Спасибо за комплименты в адрес сборной Украины, но за первый тайм она их не заслуживает. Но второй тайм мы сыграли очень качественно, компактно, и даже когда получили гол в свои ворота, нашли в себе силы для того, чтобы сравнять счет.

Для меня очень важно и престижно быть здесь в качестве тренера национальной команды. Я очень доволен выступлением сборной Украины и поблагодарил ребят за игру. Мы довольны также и результатом», – сказал Шевченко.

Товарищеский матч Украина – Италия завершился со счетом 1:1.