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    «Реал» интересуется Стерлингом

    «Реал» интересуется нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Игрок еще не подписал новый контракт с английским клубом, его текущее соглашение истекает через два года.

    Мардидцы следит за этой ситуацией вокруг футболиста. После закрытия зимнего трансферного окна у Стерлинга останется 18 месяцев по контракту, тогда цена на игрока снизится.

    Сообщается, что и Стерлинг, и «Сити» хотят заключить новый контракт.

    В текущем сезоне АПЛ форвард сыграл в семи матчах и забил четыре гола.

    Стерлинг просит у «Манчестер Сити» зарплату 16 миллионов в год

    Источник: ESPN

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    11.10.2018 01:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 11:49

      Стерлинг просит увеличения зарплаты с 175тыс.фунтов до 275тыс. фунтов в неделю. Запросы не хилые ,хотя до окончания его контракта с Ман Сити больше года.

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