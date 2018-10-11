«Реал» интересуется Стерлингом

«Реал» интересуется нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Игрок еще не подписал новый контракт с английским клубом, его текущее соглашение истекает через два года.

Мардидцы следит за этой ситуацией вокруг футболиста. После закрытия зимнего трансферного окна у Стерлинга останется 18 месяцев по контракту, тогда цена на игрока снизится.

Сообщается, что и Стерлинг, и «Сити» хотят заключить новый контракт.

В текущем сезоне АПЛ форвард сыграл в семи матчах и забил четыре гола.

Стерлинг просит у «Манчестер Сити» зарплату 16 миллионов в год