Стерлинг просит у «Манчестер Сити» зарплату 16 миллионов в год

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в ближайшие дни приступит к обсуждению нового контракта с клубом.

23-летний футболист намерен добиться увеличения зарплаты со 175 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 275 тысяч (около 14,3 миллиона фунтов или примерно 16 миллионов евро).

В настоящее время самый высокооплачиваемый игрок «Сити» – хавбек Кевин Де Брюйне. Он зарабатывает 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю, которые за счет бонусов могут увеличиваться до 342 тысяч.

Действующее соглашение Стерлинга рассчитано до 2020 года. В прошлом сезоне он провел 46 матчей, забил 23 гола и сделал 17 результативных передач.