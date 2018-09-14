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    Стерлинг просит у «Манчестер Сити» зарплату 16 миллионов в год

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в ближайшие дни приступит к обсуждению нового контракта с клубом.

    23-летний футболист намерен добиться увеличения зарплаты со 175 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 275 тысяч (около 14,3 миллиона фунтов или примерно 16 миллионов евро).

    В настоящее время самый высокооплачиваемый игрок «Сити» – хавбек Кевин Де Брюйне. Он зарабатывает 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю, которые за счет бонусов могут увеличиваться до 342 тысяч.

    Действующее соглашение Стерлинга рассчитано до 2020 года. В прошлом сезоне он провел 46 матчей, забил 23 гола и сделал 17 результативных передач.

    Источник: The Times

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    14.09.2018 14:41
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