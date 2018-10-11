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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Интерфакс»: «В четверг суд выберет меру пресечения для Мамаева и Кокорина»

    Сегодня, 11 октября, Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия о мере пресечения для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом «Интерфаксу» рассказал осведомленный источник.

    «Мера пресечения Мамаеву и Кокорину будет избираться завтра в Тверском суде», – сказал собеседник агенства.

    Ночь со среды на четверг футболисты проводят в изоляторе временного содержания. Вопрос о делах других участников потасовок будет решен позже.

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

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    Источник: «Интерфакс»

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    11.10.2018 01:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 11:37

      Пора уже прикрывать эту "лавочку".

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 октября 2018, 11:25

      Меньше пресса писала и следила даже за такими громкими делами, как дела
      Сердюкова, Васильевой, Захарченко и др. воров и взяточников. Поговорили,
      отлучили от одной стороны кремлевской кормушки, посадили с другой и всё,
      одна поет песню "красные тапочки" в 13- ти комнатной квартире, другой
      работает генеральным директором, а Захарченко скоро отпустят, а его жена уже
      уехала из России. Вот так, своих не сдают.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 11 октября 2018, 07:45

      Закрывать-то их особенно не за что. До суда погуляют.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 11 октября 2018, 07:24

      Сколько можно этих дебилов обсуждать , давайте про футбол ....

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 11 октября 2018, 02:38

      Не, ну надо заканчивать эту тему, уже надоели, пусть органы разбираются, а мы поговорим может всё-таки о футболе?

      4
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      Рейтинг: +3282

      woyser 11 октября 2018, 02:23

      Бомбардир вы З.А.Е.Б.А.Л.И! Других новостей нет?

      7
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