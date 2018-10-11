«Интерфакс»: «В четверг суд выберет меру пресечения для Мамаева и Кокорина»

Сегодня, 11 октября, Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия о мере пресечения для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом «Интерфаксу» рассказал осведомленный источник.

«Мера пресечения Мамаеву и Кокорину будет избираться завтра в Тверском суде», – сказал собеседник агенства.

Ночь со среды на четверг футболисты проводят в изоляторе временного содержания. Вопрос о делах других участников потасовок будет решен позже.

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