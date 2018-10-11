Гризманн: «Золотой мяч» должен получить француз»

Иногда для того что бы переломить ход события в свою пользу ,нужно самое малое - "пламенная речь".
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением о «Золотом мяче».
«Для меня это мечта. Исторически это лучший из лучших.
Мы стали чемпионами мира, мы часть лучшей команды мира. В этой лучшей команде мира должен быть лучший игрок мира. Не так ли?
В любом случае это то, что я думаю. Есть голоса, мнения, разные суждения. Но я думаю, что француз должен получить «Золотой мяч», – сказал Гризманн.
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