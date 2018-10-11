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    Гризманн: «Золотой мяч» должен получить француз»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением о «Золотом мяче».

    «Для меня это мечта. Исторически это лучший из лучших.

    Мы стали чемпионами мира, мы часть лучшей команды мира. В этой лучшей команде мира должен быть лучший игрок мира. Не так ли?

    В любом случае это то, что я думаю. Есть голоса, мнения, разные суждения. Но я думаю, что француз должен получить «Золотой мяч», – сказал Гризманн.

    France Football огласил третий список номинантов на «Золотой мяч»

    Роналду, Де Брюйне и Фирмино – во второй пятерке номинантов на «Золотой мяч»

    Объявлены пять первых претендентов на «Золотой мяч»

    Источник: Marca

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    11.10.2018 00:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 11:30

      Иногда для того что бы переломить ход события в свою пользу ,нужно самое малое - "пламенная речь".

      3
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 11 октября 2018, 07:10

      Игра была не чемпионская

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 11 октября 2018, 04:43

      Когда немцы стали чемпионами мира, Роналду громче всех кричал, что именно он заслужил мячик за лигу чемпионов, за десиму. Сейчас так же будет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 октября 2018, 01:36

      Антуан скромностью никогда не страдал, но я склонен с ним согласиться - Мбаппе один из фаворитов, а ещё есть Канте к примеру, или сам Гризманн.
      Думаю, что основная борьба будет между Модричем и Мбаппе.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 октября 2018, 00:52

      И им должен быть Я,добавил Антуан...

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