Гризманн: «Золотой мяч» должен получить француз»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением о «Золотом мяче».

«Для меня это мечта. Исторически это лучший из лучших.

Мы стали чемпионами мира, мы часть лучшей команды мира. В этой лучшей команде мира должен быть лучший игрок мира. Не так ли?

В любом случае это то, что я думаю. Есть голоса, мнения, разные суждения. Но я думаю, что француз должен получить «Золотой мяч», – сказал Гризманн.

France Football огласил третий список номинантов на «Золотой мяч»

Роналду, Де Брюйне и Фирмино – во второй пятерке номинантов на «Золотой мяч»

Объявлены пять первых претендентов на «Золотой мяч»