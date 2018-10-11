Водитель, избитый Кокориным и Мамаевым: «Прощать никого не собираюсь»

Водиле наверняка уже предложили компенсацию,но озвученная сумма не ударила ему в голову,да и сиропчик в нём ещё кипит.Спустя несколько дней к нему опять подкатят,с новой цифрой.Не исключено,что и со стороны чиновничка были интересные предложения типа:"Виталик,мы тебя на ремешки порежем,если замиришься.Нам футболёров посадить охота,а без твоего доляна может и не получиться!"
Виталий Соловчук, водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, рассказал о своем состоянии. 8 октября Соловчук пострадал в драке, в которой участвовали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
«У меня перелом носа, черепно-мозговая травма, много ушибов. Ни за какие коврижки я прощать никого не собираюсь. Буду идти до конца», – сказал Соловчук в эфире «Первого канала».
8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева
Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву