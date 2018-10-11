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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Водитель, избитый Кокориным и Мамаевым: «Прощать никого не собираюсь»

    Виталий Соловчук, водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, рассказал о своем состоянии. 8 октября Соловчук пострадал в драке, в которой участвовали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

    «У меня перелом носа, черепно-мозговая травма, много ушибов. Ни за какие коврижки я прощать никого не собираюсь. Буду идти до конца», – сказал Соловчук в эфире «Первого канала».

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: «Чемпионат»

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    11.10.2018 00:16
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 11 октября 2018, 15:32

      Водиле наверняка уже предложили компенсацию,но озвученная сумма не ударила ему в голову,да и сиропчик в нём ещё кипит.Спустя несколько дней к нему опять подкатят,с новой цифрой.Не исключено,что и со стороны чиновничка были интересные предложения типа:"Виталик,мы тебя на ремешки порежем,если замиришься.Нам футболёров посадить охота,а без твоего доляна может и не получиться!"

      -1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 11 октября 2018, 14:57

      Сам первым ударил Мамая спровоцировал драку и он еще кого-то собрался прощать?

      -3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 11:15

      Если сдержит слово ,будет достоин уважения.

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 11 октября 2018, 10:44

      Водитель стал популярней чем госпожа Ушакова. Кто из них теперь за рулем будет вот это вопрос.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 10:22

      И это правильно,надо думать о защищённости ещё более слабых людей,могущих оказаться в подобной ситуации.А вот сумеет ли избежать давление и соблазнов,покажет,насколько он сам стоящий человек и мужик.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 октября 2018, 10:03

      Это ВСЕГДА вопрос цены.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > ItalianFootball 11 октября 2018, 10:26

      Это Ваш собственный опыт??? Я всегда в жизни руководствовался принципом :Со мной договориться можно,если убедите в правильности и законности предложения. А чем больше предложите,тем с бОльшим сладострастием я откажусь от такого предложения.Наверное я мазохист,или трус,боящийся всяким там нематериальных понятий "совесть","достоинство","честь",а может и "тюрьма".

      -2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Агасфер 11 октября 2018, 10:32

      ты мир дверь мяч

      -1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Агасфер 11 октября 2018, 15:03

      Это опыт общественных судов. В преобладающем большинстве случаев когда обвнияемый шел на мировую, судья ее принимал, а если и деньги были хорошие для постардавшего, то и суда не было. Тут не убийство, изнасилование или что-то еще более ужасающее и травмирующие - водила рад еще останется после того как 5-10 миллионов рублей получит.

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 11 октября 2018, 09:11

      Белорус хочет срубить побольше коврижек

      -1
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      Рейтинг: +709

      monser08 11 октября 2018, 08:13

      Не хочу обеливать Кокошу и Мамаева, но по ходу водитель та ещё гнида, привык что "хозяйка" может многое и этим кичится, вот и конфликт, ну а "звёзды" не стерпели. Они конечно не правы, но я их понимаю.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 октября 2018, 07:52

      Больше коврижек!Зелёных.. и разных..

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 11 октября 2018, 06:46

      Бульбашский нищеброд! Денежек захотел побольше. Козлина.

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