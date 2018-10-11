Водитель, избитый Кокориным и Мамаевым: «Прощать никого не собираюсь»

Виталий Соловчук, водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, рассказал о своем состоянии. 8 октября Соловчук пострадал в драке, в которой участвовали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«У меня перелом носа, черепно-мозговая травма, много ушибов. Ни за какие коврижки я прощать никого не собираюсь. Буду идти до конца», – сказал Соловчук в эфире «Первого канала».

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