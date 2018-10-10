Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов прокомментировал задержание футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Титов также прокомментировал информацию о том, что видеозапись с дракой, в которой участвовали игроки, пытались перекупить.

«Об этом нам тоже известно. Эти сообщения мы тоже изучаем и тоже дадим процессуальную оценку данному событию.

Нам нет разницы, футболист он, хоккеист, спортсмен, продавец. Столичная полиция исповедует принцип Жеглова [один из героев детективного романа братьев Вайнеров «Эра милосердия» – прим. «Бомбардира»] – вор должен сидеть в тюрьме», – сказал Титов в эфире программы «Пусть говорят».

8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву