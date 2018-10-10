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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    ГУ МВД по Москве – о Кокорине и Мамаеве: «Вор должен сидеть в тюрьме. Нет разницы, спортсмен он или продавец»

    Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов прокомментировал задержание футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Титов также прокомментировал информацию о том, что видеозапись с дракой, в которой участвовали игроки, пытались перекупить.

    «Об этом нам тоже известно. Эти сообщения мы тоже изучаем и тоже дадим процессуальную оценку данному событию.

    Нам нет разницы, футболист он, хоккеист, спортсмен, продавец. Столичная полиция исповедует принцип Жеглова [один из героев детективного романа братьев Вайнеров «Эра милосердия» – прим. «Бомбардира»] – вор должен сидеть в тюрьме», – сказал Титов в эфире программы «Пусть говорят».

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    Источник: ТАСС

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    10.10.2018 23:18
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +636

      somn 11 октября 2018, 14:58

      Во загнул Титов. Маразм крепчает!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2018, 11:50

      держите слово тогда а если нет ? тогда Жеглов вам плюнет РОЖУ если бы была у него такая возможность . Тогда мы сами за него сделаем

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 10:51

      Хорошо если наше правосудие будет опираться на принципы справедливости и законности.

      3
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      Рейтинг: +232

      Sterh 11 октября 2018, 10:14

      Ни стремно начальнику пресс-службы ГУ МВД по Москве ходить на этот зашквар, где обсуждают мордобой в семье и шкурыгиных?

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 11 октября 2018, 09:40

      Не только вор должен сидеть в тюрьме но и взяточник и коррупционер ! И вообще что ты нам тут гонишь!

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 11 октября 2018, 08:59

      Судя по словам чинуши Багдасарян уже должна сгнить в тюрьме.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 11 октября 2018, 07:49

      Хоть бы людей не смешили!Где столичная полиция и где принцип Жеглова! И каким боком к этому принципу футбольные вандалы? За вандализм и получить должны.
      А вот если уж за конкретное воровство говорить, то тут самого Пака за вымя пощупать надо.За какой оклад рядом с миллионерами-футболистами кутит.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 11 октября 2018, 07:02

      Жеглов про воров говорил. А это просто деб.....ы.

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 11 октября 2018, 06:50

      Полностью прогнила Москва. И чиновничество и менты. Все жулики и взяточники. Все хотят с пацанов бабок срубить и побольше.

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 11 октября 2018, 01:56

      Cуд решает,менты стоят в сторонке и покуривают.
      Можно отправить канешна и лес валить ежель силы у них до х.
      А просто сидеть на зоне - это слишком гуманно ,они там еще за бабки себе и курорт устроят....нееее..не ...пойдет!

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