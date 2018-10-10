Вратарь «Тюмени»: «Не могу сказать, что ЦСКА доминировал»

Вратарь «Тюмени» Станислав Бучнев прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России против ЦСКА (1:1, 3:0 по пенальти).

– Это первая серия пенальти в вашей карьере, в которой вы не пропустили ни одного мяча?

– Да, первая. Честно говоря, у меня прежде нечасто были такие серии. Две первые проиграл. Потом с «Волгарем» победили в финале Кубка ФНЛ «Томь». Эта четвертая. Теперь у меня счет равный. Эмоции? Они были, конечно, но у нас уже через четыре дня календарный матч с «Факелом» – мысли о нем.

– В концовке дополнительного времени при счете 0:1 вы прибежали на угловой в штрафную ЦСКА.

– Я посмотрел в сторону тренера. А он посмотрел на табло – отмашку дал не сразу. В концовке для нас получилось все удачно, хотя до такого могли и не доводить.

У ЦСКА приехала молодежь плюс пара-тройка футболистов основы, и не сказать, что они доминировали: игра, считаю, нам давалась.

ЦСКА проиграл самый странный матч Кубка. Это драма