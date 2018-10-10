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    Бонуччи: «Переход из «Ювентуса» в «Милан»? Это было неправильным решением»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччии поделился мнением о трансфере в «Милан» в 2017 году. Этим летом игрок вернулся в «Ювентус».

    «Моя мечта – стать тренером большого клуба, возможно, «Ювентуса». Поэтому я наблюдаю за работой разных тренеров, которые пытались вложить в меня лучшее.

    Уход из «Ювентуса»? Со временем я понял, что это было неправильным решением, потому что только здесь и только в этой футболке я могу реализовать свой потенциал на поле и за его пределами», – сказал Бонуччи.

    В текущем сезоне Серии А Бонуччи сыграл в шести матчах, в которых забил один гол.

    Источник: Football Italia

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    10.10.2018 21:33
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