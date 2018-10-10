Адвокат Роналду: «Обвинения в изнасиловании сфабрикованы»

Питер Кристиансен, адвокат форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что обвинения футболиста в изнасиловании сфабрикованы.

«Криштиану Роналду категорически отрицает все обвинения в этом гражданском акте. Документы, которые якобы содержат заявления Роналдо и которые были опубликованы в СМИ, – чистый вымысел.

К 2015 году десятки организаций (включая юридические фирмы) в разных частях Европы были атакованы, а их электронные данные украли киберпреступники.

Хакер пытался продать такую информацию, и СМИ безответственно опубликовал некоторые украденные документы, значительная часть которых была изменена или же полностью сфабрикована.

Еще раз, во избежание недопонимания, позиция Криштиану Роналду остается прежней: то, что произошло в 2009 году в Лас-Вегасе, было добровольным», – говорится в заявлении.