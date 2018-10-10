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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Роналду: «Обвинения в изнасиловании сфабрикованы»

    Питер Кристиансен, адвокат форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что обвинения футболиста в изнасиловании сфабрикованы.

    «Криштиану Роналду категорически отрицает все обвинения в этом гражданском акте. Документы, которые якобы содержат заявления Роналдо и которые были опубликованы в СМИ, – чистый вымысел.

    К 2015 году десятки организаций (включая юридические фирмы) в разных частях Европы были атакованы, а их электронные данные украли киберпреступники.

    Хакер пытался продать такую информацию, и СМИ безответственно опубликовал некоторые украденные документы, значительная часть которых была изменена или же полностью сфабрикована.

    Еще раз, во избежание недопонимания, позиция Криштиану Роналду остается прежней: то, что произошло в 2009 году в Лас-Вегасе, было добровольным», – говорится в заявлении.

    Источник: Football Italia

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    10.10.2018 20:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 октября 2018, 23:00

      Умники уже купили акций Юве и ждут когда они начнут расти...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 22:59

      Все хотят на нем заработать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 10 октября 2018, 21:35

      Отмазка не принимается.

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус 10 октября 2018, 21:02

      Да посадите вы его уже тоже в компанию к кокорину и мамаеву, у них хоть банда единомышленников будет!
      ps: А что в свое время за изнасилование сидел Эдуард Стрельцов, а он был по сути как Пеле....
      но его посадили так вот пусть и этот гола 3 отдохнет, форуму черно-белую он уже привык носить не зря же в юве перешел!

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 10 октября 2018, 20:57

      Все делается для того, чтобы 6 ЗМ был отдан кому то другому. Имидж подпорчен

      1
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 10 октября 2018, 20:47

      тут с нашими местными педиками драчунами и про кристинку чтото все позабыли.. ))

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