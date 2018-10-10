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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзагоев может пропустить матч со Швецией из-за травмы

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева. Завтра россияне сыграют с Лиге наций против Швеции.

    – Сегодня Дзагоев не тренировался, есть ли шанс его увидеть завтра на поле? Есть ли еще кто-то травмированный в команде?

    – У Дзагоева не проходит икроножная мышца. Он потренировался вчера и сегодня почувствовал, что улучшения нет. Мы не стали рисковать и оставили его в гостинице, он поработал в тренажерном зале с физиотерапевтом, прошел медицинские процедуры. До завтрашнего вечера еще есть время. Если останется все как есть, значит его не будет даже в заявке.

    Лунев сегодня легко потренировался, но вероятность того, что он завтра не сыграет, сохраняется. Мы не хотим рисковать, если игрок не готов на 100 процентов мы и себе не поможем, и клубу навредим.

    Матч Россия – Швеция пройдет завтра и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: РФС

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    10.10.2018 20:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 октября 2018, 07:56

      Вся карьера на травмах, бедолага!

      0
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 10 октября 2018, 23:11

      Алану пора завязывать....подумать о тренерской работе или бизнесом заняться мало ли чем....деньги есть..не так трудно начало.....здоровье оно одно.....

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 октября 2018, 21:56

      Дзаге пора завязывать. Для начала хотя бы со сборной. Может хоть клубу еще пару лет пользу будет приносить. А так получается - ни для сборной, ни для клуба пользы

      1
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      Рейтинг: +87

      Антон Спартак 10 октября 2018, 21:42

      Опять хрусталь сломался!

      1
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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 10 октября 2018, 21:01

      Завязывал бы ты с футболом, Алан. Всех денег не заработаешь, а здоровье одно. По себе знаю- все травмы, после 40, "вылезут".

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 10 октября 2018, 20:52

      Куда удивительнее когда он всё-таки выходит на поле. И уж совсем странно когда доигрывает до конца матча.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 октября 2018, 20:40

      Попробуй соберись,
      Попробуй ,Дзага–Дзага,
      Попробуй укрепись,
      нам это надо-надо.

      4
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 10 октября 2018, 20:28

      ЗАЧЕМ ВЫ ЭТОТ ХРУСТАЛЬ ПОСТОЯННО БЕРЕТЕ?? СПИСАТЬ НАДО УЖЕ ЕГО..ПУСТЬ ВОН В ТРЕНЕРЫ ИДЕТ.

      0
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 10 октября 2018, 20:19

      О5 25

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