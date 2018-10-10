Терри: «Я готов стать тренером. Но сейчас нужно все обдумать»

приедет ещё на один матч спартака,посидит,посмотрит и передумает
Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал о планах на будущее. На прошлой неделе он завершил карьеру игрока.
«Я готов к новой главе своей жизни. Посмотрим, что сулит будущее. Надеюсь, оно принесет мне такой же успех, какой был у меня, когда я был игроком.
У меня есть амбиции и стремления в долгосрочной перспективе стать тренером. Но как я уже сказал, нужно все обдумать. Это самое главное для меня», – сказал Терри.
Ранее сообщалось, что Терри может стать ассистентом главного тренера «Астон Виллы».