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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Терри: «Я готов стать тренером. Но сейчас нужно все обдумать»

    Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал о планах на будущее. На прошлой неделе он завершил карьеру игрока.

    «Я готов к новой главе своей жизни. Посмотрим, что сулит будущее. Надеюсь, оно принесет мне такой же успех, какой был у меня, когда я был игроком.

    У меня есть амбиции и стремления в долгосрочной перспективе стать тренером. Но как я уже сказал, нужно все обдумать. Это самое главное для меня», – сказал Терри.

    Ранее сообщалось, что Терри может стать ассистентом главного тренера «Астон Виллы».

    Источник: Sky Sports

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    10.10.2018 19:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +106

      nice_taste 10 октября 2018, 20:44

      приедет ещё на один матч спартака,посидит,посмотрит и передумает

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