Терри: «Я готов стать тренером. Но сейчас нужно все обдумать»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал о планах на будущее. На прошлой неделе он завершил карьеру игрока.

«Я готов к новой главе своей жизни. Посмотрим, что сулит будущее. Надеюсь, оно принесет мне такой же успех, какой был у меня, когда я был игроком.

У меня есть амбиции и стремления в долгосрочной перспективе стать тренером. Но как я уже сказал, нужно все обдумать. Это самое главное для меня», – сказал Терри.

Ранее сообщалось, что Терри может стать ассистентом главного тренера «Астон Виллы».