Терри завершил карьеру

Защитник Джон Терри объявил о завершении карьеры.

«После 23 невероятных лет в качестве футболиста я решил, что пришло правильное время для завершения карьеры», – написал Терри в своем инстаграме.

В 14 лет Терри присоединился к «Челси», за который выступал на протяжении 22 лет. В составе синих он пять раз выигрывал АПЛ, четыре раза – Кубок Англии, три раза – Суперкубок Англии и по одному разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В 2017 году Терри перешел в «Астон Виллу», этим летом его контракт истек. В сентябре Терри был близок к переходу в «Спартак».