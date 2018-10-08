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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Терри завершил карьеру

    Защитник Джон Терри объявил о завершении карьеры.

    «После 23 невероятных лет в качестве футболиста я решил, что пришло правильное время для завершения карьеры», – написал Терри в своем инстаграме.

    В 14 лет Терри присоединился к «Челси», за который выступал на протяжении 22 лет. В составе синих он пять раз выигрывал АПЛ, четыре раза – Кубок Англии, три раза – Суперкубок Англии и по одному разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    В 2017 году Терри перешел в «Астон Виллу», этим летом его контракт истек. В сентябре Терри был близок к переходу в «Спартак».

    Источник: Instagram

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    08.10.2018 00:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 8 октября 2018, 11:24

      Наверное Терри сказал, Завершу-ка я карьеру, чем играть за Спартак

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 11:13

      У тебя Джон была блестящая карьера.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 8 октября 2018, 10:25

      Удачи, на тренерском поприще!!!

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 8 октября 2018, 10:01

      Отдыхай,Джон! Заслужил!!!

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 8 октября 2018, 09:16

      Отличный игрок! Один из лучших на своей позиции!

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 8 октября 2018, 08:36

      Теперь тренировать молодых )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 8 октября 2018, 02:55

      Удачи во всех начинаниях, кэп.

      1
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      Рейтинг: +600

      polozovs 8 октября 2018, 01:40

      Понял, что даже в Спартаке не потянет

      2
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      Рейтинг: +20

      Cherkizonische 8 октября 2018, 01:13

      Кажется желание перейти в Спартак, это проявление кризиса среднего возраста:)

      3
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      Рейтинг: +36

      AEerr 8 октября 2018, 00:58

      интересно!

      0
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