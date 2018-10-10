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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Избитому Кокориным и Мамаевым водителю запретили давать интервью

    Водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук отказался комментировать ситуацию с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

    8 октября футболисты в компании своих друзей избили 33-летнего мужчину, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму.

    «Я не буду давать какие-либо комментарии СМИ по этому делу. Мне запрещено», – сказал водитель.

    Примечательно, что ранее Соловчук дал развернутое интервью белорусскому порталу TUT.by.

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Источник: Спорт-Экспресс

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    10.10.2018 17:38
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2

      Crazy78 10 октября 2018, 20:37

      Водила ждёт бабок, кто больше предложит

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Crazy78 11 октября 2018, 00:05

      Одно другому не противоречит. То есть они все и в тюрьму могут сесть (надеюсь на это), и выплатить материальную/моральную компенсацию всем пострадавшим. Тут нет или-или.

      0
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 18:22

      Ну не вижу я, что Кока его бил, да и Мамай тоже. Бегал какой-то толстяк и врезал бульбашу пару раз, но причем тут Кока?

      -2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > paracetamol 10 октября 2018, 20:09

      за мороженое печёшься за них или чуп - чуп захотелось

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Полная Канистра 10 октября 2018, 21:57

      Видео то сам смотрел? Драку начал водитель,весьма квалифицировано врезав щуплому Мамаеву.Нос ему сломал такой же бычара.весом за 100 кг.Кокорин и это хорошо видно пытался предотвратить драку.

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > александр п 10 октября 2018, 23:54

      Как раз Мамаев (он в белой шапке на видео) первый бил водителя. Вторым напал брат Кокорина (он в большом белом балахоне и белобрысый). Далее подключились еще трое, включая Кокорина. И всей кучей били водителя ногами и руками. Когда водитель с окровавленным лицом встал на ноги, Мамаев ногой в лицо ему двинул пару раз, затем какой-то мужик из их гоп-компании 2 раза мощно ударил и т.д.

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      Рейтинг: +183

      tamerlan71 10 октября 2018, 18:08

      По словам менеджера форварда Зенита Дарьи Шишкановой, ей было стыдно видеть, что водитель Ушаковой отказался постоять за себя и не стал драться с пятью оскорблявшими его молодыми людьми. При этом поведение Пака она также назвала странным. Это - космос!

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol > tamerlan71 10 октября 2018, 18:22

      Да заказуха это, потому и подставлялись.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > tamerlan71 10 октября 2018, 23:58

      Как будто в другой реальности живут эти обнаглевшие футболеры и их окружение. Но этому способствует нынешний режим.
      Охеревшие.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 октября 2018, 18:04

      Запугали.....

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      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 октября 2018, 17:51

      А ка же "свобода слова" в демократическом государстве.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > +50/-50 10 октября 2018, 19:04

      где ты увидел демократическое государство? хамский беспредел во всех сферах и на улицах

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      Ответить
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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 10 октября 2018, 17:44

      Ребят, посмотрите в google "Мисс Москва -2014" это случайно не Кокорин, ну прям очень похож, ахаха

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > SaveAS 10 октября 2018, 18:18

      я думал,это он и есть...

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > SaveAS 10 октября 2018, 18:18

      Теперь у кокоши появился шанс - скажет, что в драках участвовал не он, а мисс Москва 2014 )))

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 октября 2018, 17:40

      Видать серьезно все,СК запретило...

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol > KOLBIS 10 октября 2018, 18:23

      Правильно запретило. Врать запрещено!

      2
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