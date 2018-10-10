Избитому Кокориным и Мамаевым водителю запретили давать интервью

Водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук отказался комментировать ситуацию с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

8 октября футболисты в компании своих друзей избили 33-летнего мужчину, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму.

«Я не буду давать какие-либо комментарии СМИ по этому делу. Мне запрещено», – сказал водитель.

Примечательно, что ранее Соловчук дал развернутое интервью белорусскому порталу TUT.by.

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