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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Водитель Ушаковой – о нападении Кокорина и Мамаева: «У меня черепно-мозговая травма, перелом костей носа. Кровь хлестала аж из ушей»

    Водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал о нападении, которое совершили на него нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев со своими друзьями.

    Инцидент произошел в Москве в понедельник, 8 октября.

    – Машина «Мерседес» была припаркована на 2-й Брестской улице. Я ожидал Ольгу Викторовну, она была на съемках. Вдруг в машину села какая-то пьяная девушка, мол, погреюсь. От нее шел резкий запах духов. Ольга Викторовна не любит такие сильные запахи. Я попросил девушку выйти, она начала ругаться: «Не выйду – и точка!» Подошел какой-то парень, примерно через 40 секунд-минуту, открыл дверь и забрал ее. Буквально через пару минут я уже хотел, было, отъезжать, как услышал звук – стук об машину. Как будто что-то разбилось.

    – Наверно, вы сразу вышли из авто?

    – Разумеется, вышел посмотреть, что кинули в машину. Увидел группу молодых людей. Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было – я же на работе. А потом они начали меня избивать.

    – Сколько их было?

    – Минимум пять человек наносили удары. Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое врем они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко, и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было.

    – Что было дальше?

    – Честно признаюсь, я плохо соображал. Сел в машину, отъехал со 2-ой Брестской к концертному залу Чайковского. Мне было плохо, хотел поскорее уехать от этого места, чтобы избиения не повторилось. Остановился, вышел из машины, тут ко мне подошел незнакомец, который видел всю эту историю. Он сказал, что вызвал полицию. Я остался ждать. А вскоре прибежала Ольга Викторовна. Она, конечно, была в шоке.

    – Какие у вас травмы?

    – Черепно-мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Потерял много крови, она хлестала аж из ушей. Вся одежда пропитана кровью.

    – Насколько сильные повреждения у машины?

    – Из того, что я знаю, – удар по крылу, трещина на форточке.

    – Поступают угрозы в ваш адрес?

    – Пока нет. В машине установлен глонассовский видеорегистратор, и мотор был заведен. Поэтому видеорегистратор должен был работать. Вероятно, на нем отобразилось начало потасовки. Но по фотографиям я уже узнал в обидчиках Кокорина и Мамаева.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Московский комсомолец

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    09.10.2018 13:41
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2

      Crazy78 9 октября 2018, 15:24

      По кадрам и не видно где Кокорин и Мамаев избивают. Бьёт какой то качок

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Crazy78 9 октября 2018, 18:19

      Ты муть то не гони! Всё там прекрасно видно. Сначала да, кто то другой, но в потом подключился мамаев, а в конце толпой с кокошей вместе

      3
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 9 октября 2018, 14:35

      Чудно покутили в столице. Дебилоиды.

      2
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      Рейтинг: +246

      RLoko 9 октября 2018, 14:11

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      По драке с министром, все понятно Кокорин не отвертится. А Мамаев там особо и не участвовал. А по избиению водителя хрень какая-то на первый взгляд (раздутая желтой прессой). Сейчас на Кокорина и Мамаева все глухари в Москве повесить можно. А по хорошему они просто борзота охреневшая.

      -6
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      Рейтинг: +81

      palik > RLoko 9 октября 2018, 14:22

      видео глянь, благо на просторах его много...там мамаев больше а там кокорин, короче в России топ клубы их точно больше не возьмут + если не утихнет, то условку точно должны дать

      0
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      Рейтинг: +246

      RLoko > palik 9 октября 2018, 14:30

      Видел видео но в хреновом качестве. Пересмотрел еще раз. Без сомнений дебилы есть дебилы. Но ничего в ИК тоже в футбол играют.

      1
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      Рейтинг: +550

      vsolon > palik 9 октября 2018, 15:44

      наркош берут топ клубы и то не чо

      2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 9 октября 2018, 14:09

      Прямо кровь из ушей , чё *******

      2
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 9 октября 2018, 14:04

      кто знает сегодня какие нибудь другие новости будут?

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Red-white-чемпион 9 октября 2018, 14:32

      Сегодня точно нет. Завтра ЦСКА из кубка должен вылететь.

      5
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 9 октября 2018, 13:57

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      Даже не пытался сопротивляться и драться..нахер нужен такой личный водитель..трус..

      -14
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      Рейтинг: +25020

      bset > Миша13 9 октября 2018, 14:01

      Личный водитель нужно, чтобы быть за рулем автомобиля. С охраной не перепутал?

      13
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Миша13 9 октября 2018, 14:09

      Кстати чувак ответил и даже повалил одного из нападавших.Но эти шакалы толпой налетели.Посмотри видео если не смотрел.

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > Миша13 9 октября 2018, 14:11

      Он просто водитель....а тут толпа ребят спортсменов....ну возьми и окажи сопротивление вообще убили бы...а за клавиатурой легко быть героем....

      8
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > Мары 9 октября 2018, 14:12

      А что и по этому эпизоду есть видео???вот тогда царьки точно попали........

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > slavutiq70 9 октября 2018, 14:15

      Есть.Они там несколько минут над парнем измывались.В пятером по моему.Там какие то девки ещё вылезали в кадр.Видимо менее пьяными были и пытались остановить избиение.Их тупо отталкивали или просто держали в стороне от избиения.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 октября 2018, 13:57

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      Кокорин и Мамаев вдвоем превратились в пятерых и мутулили какого то водилу он ничего не помнит но как сел в машину и отъехал помнит

      -13
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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 9 октября 2018, 13:56

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      Ну, чем не триллер с непредсказуемым сюжетом?" видеорегистратор должен был работать. Вероятно, на нем отобразилось начало потасовки, НО по фотографиям я уже узнал в обидчиках Кокорина и Мамаева". А чё не посмотрел видеорегистратор?

      -6
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      Рейтинг: +301

      23igkra > ilichkadr 9 октября 2018, 14:18

      Тебя если толпа дегенератов ногами отпинает, ты о чем будешь думать, о том как видеорегистратор проверить?

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > 23igkra 9 октября 2018, 14:49

      Ты подумал о чем спросил? Не, я буду просить, чтобы мне представили фотографии тех, кто меня ногами отпинал. Регистратор для того и существует, чтобы в случае ДТП или каких-либо иных ситуаций доказывать, что ты не верблюд.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 октября 2018, 13:54

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      полная подстава московских блюгеров ослабить Зенит и Краснодар

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      acer2003 > Garrincha58 9 октября 2018, 14:39

      Видео тоже подделали блогеры ))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 13:51

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      Я уже узнал в обидчиках Кокорина и Мамаева... Я бы тоже узнал, если бы хорошо предложили. Например, миллиончиков 5. А по-моему тухлое это дело, заказуха 100%.

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