Дзюба: «Кокорин и Мамаев? Околофутбол пусть обсуждают в программах Малахова»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артeм Дзюба накануне матча Лиги наций со Швецией сказал, что будет обсуждать поступок своего партнера по петербургскому клубу Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

В понедельник, 8 октября, футболисты с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

«Мы не хотим сваливаться на какие-то темы или разговоры. Есть футбол, а есть околофутбол. Это разные вещи. Есть специальные программы с Малаховым, пусть там всe это и обсуждают.

Мы же хотим говорить о футболе и готовиться к матчу со Швецией. Ни на что другое мы не реагируем», – сказал Дзюба.

Игра Россия – Швеция состоится в Калининграде в четверг, 11 октября, и начнется в 22:45 по московскому времени.

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву