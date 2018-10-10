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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба: «Кокорин и Мамаев? Околофутбол пусть обсуждают в программах Малахова»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артeм Дзюба накануне матча Лиги наций со Швецией сказал, что будет обсуждать поступок своего партнера по петербургскому клубу Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    В понедельник, 8 октября, футболисты с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    «Мы не хотим сваливаться на какие-то темы или разговоры. Есть футбол, а есть околофутбол. Это разные вещи. Есть специальные программы с Малаховым, пусть там всe это и обсуждают.

    Мы же хотим говорить о футболе и готовиться к матчу со Швецией. Ни на что другое мы не реагируем», – сказал Дзюба.

    Игра Россия – Швеция состоится в Калининграде в четверг, 11 октября, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Чемпионат

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    10.10.2018 15:44
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 октября 2018, 20:53

      Ну, ну, ну......

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 11 октября 2018, 18:16

      ещё бы позднее сделали бы игру....Что там они курят,матч начинается в такое позднее время

      1
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 11 октября 2018, 17:35

      Артём сказал - как отрезал, молодчик) Они там с Черчесовым сидят, что бы говорить о своих матчах. А это уже, правда, пусть обсуждают с Малаховым.

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 11 октября 2018, 07:14

      Дзюба прям речь не мальчика, но мужа. Растёт капитан.

      2
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 11 октября 2018, 06:11

      Это не околофутбол, это преступление. А преступление должно осуждаться обществом.
      Просто Дзюба с Кокошкой друзья, поэтому и не осудил. Но при личной встрече или по телефону точно поддержит. В футболе вообще друг друга покрывают, потому что такие же...

      -1
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 10 октября 2018, 21:41

      Дзюба сказал как отрезал!!! Стал настоящим профи!

      1
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      Рейтинг: +70

      hirurg99 10 октября 2018, 21:39

      Молодец Артём - правильно всё сказал. Обсуждать этих педиков, нужно в передаче такого-же педика Малахова. Я не кровожадный, пусть понесут наказание по закону. Не больше и не меньше.

      2
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 10 октября 2018, 21:12

      Дзюба: "Правда ли то, что перед предполагаемым возвращением Кокорина на базу Зенита, там все стулья привинтили к полу? Нет, это неправда. Их привинтили еще давно, сразу после объявления о моем переходе в Зенит. Телевизор тоже к тумбочке привинтили".

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 20:48

      Правильно сказал.

      4
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 10 октября 2018, 19:54

      Артём, поддерживаю на 100%.

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