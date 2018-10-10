Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вальверде просил «Барселону» купить Виллиана летом, но вместо этого руководство приобрело Малкома

    Полузащитник «Челси» Виллиан мог продолжить карьеру в «Барселоне» этим летом.

    На покупке бразильца настаивал главный тренер команды Эрнесто Вальверде, после того, как не удалось заполучить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Тем не менее, руководство каталонцев неохотно поддержало желание тренера и вместо этого приобрело Малкома у «Бордо».

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2018 13:33
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 10 октября 2018, 13:46

      Да не тянет Вальверде как тренер по уровню Барселоны, середняки, как Атлетик его место и не более, тут другой нужен человек уровня Гвардиолы или Райкарда, но таких теперь нет

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Skull_Boy 10 октября 2018, 18:55

      Райкаард заканчивал в Барсе на очень минорной ноте, поэтому фигура спорная.
      А Виллиан престарелый за кучу бабла нам не нужен. Правильно, что взяли Малкома. Только его теперь на поле нужно хоть иногда выпускать, чтобы он заиграл, тем более, что Суарез сейчас не в форме. Вальверде начинает уже раздражать своими действиями.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11