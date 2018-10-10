Вальверде просил «Барселону» купить Виллиана летом, но вместо этого руководство приобрело Малкома

Да не тянет Вальверде как тренер по уровню Барселоны, середняки, как Атлетик его место и не более, тут другой нужен человек уровня Гвардиолы или Райкарда, но таких теперь нет
Полузащитник «Челси» Виллиан мог продолжить карьеру в «Барселоне» этим летом.
На покупке бразильца настаивал главный тренер команды Эрнесто Вальверде, после того, как не удалось заполучить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
Тем не менее, руководство каталонцев неохотно поддержало желание тренера и вместо этого приобрело Малкома у «Бордо».