«Реал» хотел заменить Зидана на Клоппа

Минувшим летом «Реал» покинул Зинедин Зидан, на место которого пришел бывший тренер сборной Испании Хулен Лопетеги.

Руководство «Реала» пришло к такому варианту только после того, как стало понятно, что они не смогут заполучить на этот пост Юргена Клоппа из «Ливерпуля». Немецкий специалист был приоритетным вариантом для Флорентино Переса.

«Реал» в текущем сезоне располагается на четвертой строчке в турнирной таблице испанской Примеры, набрав лишь одно очко в последних трех матчах.