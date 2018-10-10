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    «Реал» хотел заменить Зидана на Клоппа

    Минувшим летом «Реал» покинул Зинедин Зидан, на место которого пришел бывший тренер сборной Испании Хулен Лопетеги.

    Руководство «Реала» пришло к такому варианту только после того, как стало понятно, что они не смогут заполучить на этот пост Юргена Клоппа из «Ливерпуля». Немецкий специалист был приоритетным вариантом для Флорентино Переса.

    «Реал» в текущем сезоне располагается на четвертой строчке в турнирной таблице испанской Примеры, набрав лишь одно очко в последних трех матчах.

    Источник: Mundo Deportivo

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    10.10.2018 11:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 11 октября 2018, 04:04

      Зидан молодец!!!

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      Рейтинг: +1130

      petr69 10 октября 2018, 13:02

      А сотворил Зидан практически невозможное. Молодец

      0
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 10 октября 2018, 12:54

      подставили сборную, теперь выгребайте по полной

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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 10 октября 2018, 12:46

      Они уже поменяли его на Лопотеги

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      Рейтинг: +22

      Gamidio 10 октября 2018, 12:04

      Зидан - лучший тренер на данный момент. Было бы круто если бы он возглавил МЮ

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