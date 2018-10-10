Шевченко – о трагедии в Генуе: «В трудные моменты всегда нужно стараться быть ближе друг к другу»

Главный тренер сборной Украины и бывший футболист «Милана» Андрей Шевченко поддержал жителей Генуи после трагедии с обрушением моста и гибелью 43 человек.

«В трудные моменты всегда нужно стараться быть ближе друг к другу, помогать друг другу. Только тогда наш мир может измениться к лучшему.

Страшно даже представить... Много в мире происходит таких вещей. Важно всегда искать возможность помочь. Эти жесты всегда важны», – сказал Шевченко.

Накануне тренерский штаб сборной Украины возложил венок на месте трагедии.