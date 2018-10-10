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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Шевченко – о трагедии в Генуе: «В трудные моменты всегда нужно стараться быть ближе друг к другу»

    Главный тренер сборной Украины и бывший футболист «Милана» Андрей Шевченко поддержал жителей Генуи после трагедии с обрушением моста и гибелью 43 человек.

    «В трудные моменты всегда нужно стараться быть ближе друг к другу, помогать друг другу. Только тогда наш мир может измениться к лучшему.

    Страшно даже представить... Много в мире происходит таких вещей. Важно всегда искать возможность помочь. Эти жесты всегда важны», – сказал Шевченко.

    Накануне тренерский штаб сборной Украины возложил венок на месте трагедии.

    Источник: Телеканал «Футбол 1»

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    10.10.2018 10:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +213

      Масоха 10 октября 2018, 14:33

      На Донбассе давно трудные моменты.Что-то хохлы не идут на сближение!

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