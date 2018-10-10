Экс-тренер «Динамо»: «Теперь Кокорину будет явно не до игры – избежать бы реального наказания»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что раньше нападающий «Зенита» Александр Кокорин был обычным скромным парнем.

«Раньше за ним подобного не замечалось, он был обычным скромным парнем. Но за последние несколько лет с ним было много негативных эпизодов.

Сейчас его обвиняют в нападении на людей. Не знаю, сколько нужно «звонков», чтобы понять, что ты обычный человек и должен спокойно вести себя в обществе, в каком бы состоянии ни находился.

Тем более он восстановился от тяжелой травмы, только начал играть и приносить пользу «Зениту». Теперь ему будет явно не до игры – избежать бы реального наказания.

Вывод тут напрашивается один: человек не умеет отдыхать. Правоохранительные органы должны детально разобраться в этом деле. Если заслужил наказание, то должен быть наказан. Он подавал большие надежды, и то, что с ним произошло, вызывает у меня боль», – заявил Силкин.

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