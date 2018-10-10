Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Экс-тренер «Динамо»: «Теперь Кокорину будет явно не до игры – избежать бы реального наказания»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что раньше нападающий «Зенита» Александр Кокорин был обычным скромным парнем.

    «Раньше за ним подобного не замечалось, он был обычным скромным парнем. Но за последние несколько лет с ним было много негативных эпизодов.

    Сейчас его обвиняют в нападении на людей. Не знаю, сколько нужно «звонков», чтобы понять, что ты обычный человек и должен спокойно вести себя в обществе, в каком бы состоянии ни находился.

    Тем более он восстановился от тяжелой травмы, только начал играть и приносить пользу «Зениту». Теперь ему будет явно не до игры – избежать бы реального наказания.

    Вывод тут напрашивается один: человек не умеет отдыхать. Правоохранительные органы должны детально разобраться в этом деле. Если заслужил наказание, то должен быть наказан. Он подавал большие надежды, и то, что с ним произошло, вызывает у меня боль», – заявил Силкин.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2018 10:17
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 16 октября 2018, 07:43

      Этому-то халявные деньги "Газпрома" боком выходят , а как было Стрельцову ни за что 6 лет в тюрьме отсидеть?! Какой-то злой рок - нападающих с задатками гения в России ожидает тюрьма! А страдает сборная из-за их отсутствия на ЧМ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1019

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 октября 2018, 21:06

      Зенит могильщик талантов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 10 октября 2018, 11:55

      Знаете что. Столько сообщений об этом инциденте, что кажется все футболисты гниды. Да, двое козлов устроили дебош. Думаю многие понимают, что дело не в футболе а в их морально-этическом воспитании. Надо сделать выводы и все. Хватит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1174

      vvv246 10 октября 2018, 11:33

      Ну да, учитывая, что следующая игра Зенита с Динамо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 10 октября 2018, 11:18

      В нашей стране никто не занимается воспитанием спортсменов.Наоборот-развращают футболистов неоправданными деньгами,помогают отмазываться." Раньше он был обычным скромным парнем".Если бы Кокорин с Мамаевым получили конкретных люлей от начальства за позорные посиделки во Франции после безвольного поражения на ЧЕ,то и сегодня Кокорин держал бы себя в рамках.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4076

      raritet 10 октября 2018, 10:30

      Если быть точным, то нашим многим футболистам всегда не до игры, то нужно в каассу постоять, то куда -то мешки пристроить, то найти какого-нибудь охранника для этих мешков, то нужно посидеть с такими же обладателями мешков где-нибудь в Монте-Карло , чтобы поделиться друг с другом насколько жисть удалась...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2280

      kvm 10 октября 2018, 10:20

      избежать бы реального наказания
      это призыв пойти против закона?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4900

      neveldomha > kvm 10 октября 2018, 10:29

      Это называется примирение сторон в рамках уголовного законодательства.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2280

      kvm > neveldomha 10 октября 2018, 10:39

      но потерпевшие отказались от примирения...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4900

      neveldomha > kvm 10 октября 2018, 12:08

      Деньги мирят всех

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11