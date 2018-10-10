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    Дортмундская «Боруссия» предлагает 35 миллионов за лучшего бомбардира Серии А Пентека

    Дортмундская «Боруссия» следит за успехами нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека в текущем сезоне.

    Ранее сообщалось, что в его услугах проявляли заинтересованность «Челси», «Барселона» и «Бавария».

    «Боруссия» готова сделать более высокую ставку, предложив за 23-летнего поляка 35 миллионов евро уже в январе.

    В текущем сезоне Пентек провел семь матчей в Серии А, забив в них девять голов. Всего на его счету 13 голов «Дженоа» из 16.

    Источник: Calciomercato

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    10.10.2018 09:32
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    Комментарии120
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 октября 2018, 23:30

      А я предлагаю здесь разбить наш лагерь, каждый приходит со своей палаткой... :-))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 13 октября 2018, 09:28

      Привет, Толя ! Но нам это не грозит, есть дома свой маленький магАзин... -))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 13 октября 2018, 09:44

      (с) деньги есть - а водки нет

      у Виктора Робертовича в году так 1985 (меня ещё не было) была подобная проблема, чуть меньшего масштаба - "время есть а денег нет, и в гости не к кому пойти"

      привет Толик

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 октября 2018, 09:52

      " - о чём говорит это прекрасное звёздное небо Шерлок ?
      -это же элементарно Ватсон, о том что у нас спи...дли палатку"

      привет Олег

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 октября 2018, 09:53

      :-))). Хорошо ! Палатку скоммуниздили, но руки, ноги есть, будет строить шалаш, разлив будет вечером... -))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 октября 2018, 10:01

      у меня вчерашним вечером разлив произошёл) кубань река широкая...!
      здесь я сегодня читанул, тоже лёгкие толчки в пределах нормы ощущались. но зато без жертв и разрушений)

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 октября 2018, 10:04

      В отличие от Днепра до середины Кубани доплыть можно. ))) Может это сосед снизу постучал ?...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 октября 2018, 10:10

      с низу он или с верху не понятно(координаты меняются в зависимости от того с какой точки обозревать объект) но стук были отчётливый)
      ну ты же сам читал ..

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 октября 2018, 10:18

      На стук у тебя слух хороший, каждый день слышишь как работает и стучит движок. ))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 октября 2018, 10:26

      )) Олег, если движок начал начал подстукивать - это уже пи...дец)) гораздо приятней когда шелестит)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 октября 2018, 10:33

      Другие и стук не слышат и как работают поршни. У меня кум в Донецке, работал таксистом, потом в военизированную пожарную охрану к нам пришёл, как и потом его старший брат возивший зам. начальника областного КГБ, после семейной трагедии ( батя там сорвался в домашнем скандале ). Так к нему на работу его же друзья водилы приезжали, чтобы он посмотрел и послушал движок. Он говорил как работает какой поршень, где , что барахлит и т.д. У самого на шестёрке кажется, был форсированный движок. Здорово шарил в машине, одно время автогонками занимался.

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      Рубик Докоян > shlomo 13 октября 2018, 10:51

      Были ребята мастеровые. Я же в этих делах ни петь, ни читать, а только слышал их разговоры. Они там растачивали насос -форсунки, регулируя впрыск и подачу топлива. Кум смеялся, что и на воде поедет... Эти делом халтурил, у них была своя команда бомбил и они гоняли не только по всей области, но возили клиентов по Украине и в Ростов гоняли и дальше. Приезжает один и говорит, Серёга есть клиент до Ворошиловграда ( Луганск) я не могу, занят, башляет 70р., отвезёшь, Серёга везёт. Но однажды нож в спину получил, работая в такси. С тех пор , когда вёз клиентов говорил:"-Я "топлю" 100-120 км, если что, все там будем".

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 октября 2018, 11:06

      (с)как работает каждый поршень, где барахлит

      ну это уже автомобильный шаман! есть такие! по наитию без диагностики проблему чувствуют! это природный талант, по моим наблюдениям он обычно алкоголикам открывается)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 октября 2018, 11:11

      Не Серёга не бухал и не курил. Так в компании по поводу, на праздники выпьет как все. Просто в те времена часто расчёт производился бутылкой и профи спивались. Те же слесаря-инструментальщики, сантехники и т.д. У него было двое знакомых парней, кандидаты наук, у себя в гараже халтурили занимаясь ремонтом машин. Кузовные работы по жестянке, рехтовку делали быстро и качественно. За срочность уже был повышенный тариф.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 октября 2018, 11:17

      и вот ток везде - кандидаты наук в гараже халтурят,
      обезьяны в управлении сидят)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 октября 2018, 11:29

      Тогда же они мало получали. Кто мнс работал, кто старшим лаборантом или ассистентом в разных НИИ и т.д. А тут они могли за день свою месячную зарплату заработать. Работали по выходным в основном, реже вечер-ночь после работы. Стукануть всегда могли. А ребята были мастеровые, много для себя подручных инструментов и приспособлений изготовили.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 октября 2018, 11:36

      Олег, какой у тебя любимый тренер на данный момент?
      Луческу не в счёт

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 октября 2018, 11:42

      Мне импонирует работа Клоппа, как у него играла "Боруссия" Дортмунд и сейчас "Ливер ", если говорить о современных тренерах.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 октября 2018, 11:43

      Бегу к дочери, надо там уже помочь. Если буду в норме, то вечером зайду. Всем приятного общения.

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      Project Бабангида > shlomo 13 октября 2018, 11:50

      "исключения из правил, лиж подтверждает правило" )
      шучу конечно. просто это из моего небольшого опыта.
      два супер автоэлектрика, и оба на стакане)
      хорошо что в запой в разное время уходят. если один в трансе, то другой как спасательный круг)

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      Project Бабангида > shlomo 13 октября 2018, 12:16

      (с) мне жаль таких людей

      каждый сам сам выбирает скорость прохождения дистанции.
      не все созданы для марафона. от употребляемого топлива на прямую зависит ресурс..

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 октября 2018, 12:17

      (с) мне импонирует работа клопа

      а я буду удивлять!
      мне импонирует работа жозе моуриньо(даром что переводчик)
      человек в начале карьеры в серьёз решил покорить олимп и таки сделал это. но когда вес поднят то надо его ещё удержать. но хитрый жозе дабы не заработать геморрой надрываться не стал, и жопу системе не подставил. стал сам мастерски эксплуатировать эту систему! не гнушается ни чем, при этом иронично улыбаясь. он вообще тренерством не занимаются. но всегда в обойме, всегда на слуху, всегда на супер окладе. это как играть за команду мастеров, все пыжатся, готовятся, тренируются, едут на сборы, а ты только языком трепишь, булочки жрёшь и хихикаешь, но при этом ты в команде - хотя команду это дико злит.
      жозик на другой волне, он понял эту жизнь, и схватив кота за хвост, просто тянет его что бы тот погромче орал.
      не он придумал эти правила игры, но маур как некто показует её абсурдность.
      за это и ценю

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      Project Бабангида > shlomo 13 октября 2018, 12:49

      помню помню - бразилия 2014, так ещё никто не глумился над "кудесниками мяча" , а три дня спустя, месси в истерике бился)

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      Project Бабангида > shlomo 13 октября 2018, 17:35

      из этого следует что нет большого значения, путин ты или обама, ты всего лиж проводник чьей то воли!

      и ещё! заметь как футбол тесно с масонством переплетается..! не зря его игрой номером один в мире сделали

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      Project Бабангида > shlomo 13 октября 2018, 17:37

      (с) ....что бы собрать кубик рубика из любого положения

      я так и знал что Рубик масон )))

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      shinnik > Project Бабангида 13 октября 2018, 17:47

      ))))))))))))))))0000000000))..Оу,блиин,до слёз..
      тебя вместе с палаткой вышибут))

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      Project Бабангида > shlomo 13 октября 2018, 17:47

      скоро нас конспирологов на скамью как кокорина и мамаева присадят))

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      MaxRnD > shinnik 13 октября 2018, 17:48

      Всем нормальным хлопцам, оккупировавшим во время отсутствия Гуру эту ветку, наш пламенный !

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      Project Бабангида > shinnik 13 октября 2018, 17:49

      здоровыч Лёха! клин выбивают клином , а из палатки только в палату.... или в палаты)

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      MaxRnD > Project Бабангида 13 октября 2018, 17:50

      Андреас, на 7 млрд скамеек у них не хватит ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 13 октября 2018, 17:51

      (с) на 7млрд скамеек не хватит

      штабелями упакуют)

      салют Макс!

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      MaxRnD > Project Бабангида 13 октября 2018, 17:54

      А кто для них, для упырей, ништяки производить будет ? ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 13 октября 2018, 17:57

      роботизация идёт полным ходом!

      сейчас только мысль пришла "РАБАтицация предвестник роботизации"

      как бы людям лишними тут не оказаться

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      MaxRnD > Project Бабангида 13 октября 2018, 18:02

      При ресурсном укладе экономики лишних набирается где-то 75-80%, т.н. избыточная потребляющая биомасса.
      И по праву рождения, можешь не сомневаться - мы уже там (в этих процентах) !

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      Project Бабангида > MaxRnD 13 октября 2018, 18:02

      остановите землю я сойду)

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      Project Бабангида > MaxRnD 13 октября 2018, 18:04

      (с) избыточная биомасса

      фарш))

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      MaxRnD > Project Бабангида 13 октября 2018, 18:04

      Хрен им в репу ! )))
      Дайте мне точку опоры и я переверну этот грёбанный мир ! ))))

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      MaxRnD > Project Бабангида 13 октября 2018, 18:05

      Угу, синтетический из магнита ! ))

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      MaxRnD > MaxRnD 13 октября 2018, 18:10

      Лёха, хорош за шторой прятаться. )) Вставь наконец свои сермяжные пять копеек в наше мощное движение сопротивления !

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      shinnik > Project Бабангида 13 октября 2018, 18:13

      я уже на подножке...)
      Забьёмся на какой минуте оживившегося саммита нам опять насрут в палатку?!!
      Делаем,Господа,ставки..)

      Пол-часа.Безболларно..)время 18.13.

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      MaxRnD > shlomo 13 октября 2018, 18:17

      Толик, сегодня мне прикатил BB. Естественно, что я его поставил в первой же игре на победу Ротора с кф 4.2 и...... непредсказуемо выиграл 4200 ))))
      И до 3 часов дня уже всё спустил на рискованных коэффициентах )))
      Зато блин весело ))

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      MaxRnD > shinnik 13 октября 2018, 18:18

      На входе в нашу палатку поставим медвежий капкан, так что пусть недруги готовятся к тому, что при попытке нам нагадить на пороге , ногу отхватит вместе с яйцами

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      Project Бабангида > shinnik 13 октября 2018, 18:19

      (с) уже на подножке
      только хотел Максу сказать что шинник первая жертва роботизации )

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      shinnik > MaxRnD 13 октября 2018, 18:20

      Наше мо"щное -не"мощное сопротивление должно игнорить вторжение врагов,тьфу.,вражков.(были бы враги)..и воспринимать их как фантики от жевательной массы
      "Love is..",валяющиеся под ногами с 90-х годов..

      Вроде мусор,а глаз радует..
      Значит мы кого-то бесим,а это уже не пол-беды а пол-победы...)

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      Project Бабангида > MaxRnD 13 октября 2018, 18:21

      твой недруг лайки мне ставит. толи что бы тебе досадить, толи потому что я его за Башлачёва поддерживаю.. мне пока трудно это объяснит)

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      Project Бабангида > shinnik 13 октября 2018, 18:26

      (с) значит мы кого то бесим ... это уже пол победы

      Лексей, ты никак воевать собрался? вроде только с фронта вернулся..)
      ладно доставай рогатку из штанов)

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      MaxRnD > Project Бабангида 13 октября 2018, 18:27

      Пусть ставит, тролль недоучка. Работа у него такая !

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      Project Бабангида > MaxRnD 13 октября 2018, 18:28

      Макс , теория заговора актуальна даже в масштабе бомбардира)

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      MaxRnD > Project Бабангида 13 октября 2018, 18:38

      Это да. Некоторые (особо одарённые) почему-то совсем безосновательно начинают считать себя ровнее других.
      И к сожалению происходит такая ботва в формациях всех уровней, начиная с какой-нибудь задрипанной стаи приматов, и, заканчивая Бильдербергским клубом, я уж про бомбардир вообще молчу

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      Project Бабангида > shlomo 13 октября 2018, 18:41

      Толик, ноу проблем! тут каждый периодически по тем или иным выпадает

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      Project Бабангида > MaxRnD 13 октября 2018, 18:45

      (с) начиная от стаи приматов и заканчивая бильдербергским клубом

      какой то не радивый программист здесь программу устанавливал. как говаривал Олег - ПТУшник ))

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      Project Бабангида > Project Бабангида 13 октября 2018, 18:46

      или семь кругов ада проходим))

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      MaxRnD > shinnik 13 октября 2018, 18:48

      Лёха, о нашей немощи враги ничего знать не будут ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 13 октября 2018, 18:56

      Лёха ушёл камушки с асфальта для своего прыща выковыривать) сразу двух зайцев убить задумал.
      одним врагам отомстит, других отоварит)

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 13 октября 2018, 18:57

      Олегу тяжко в силу гуманитарности и возраста воспринимать всё, что касается IT. Я уже и сам потихоньку со временем становлюсь консерватором и начинаю принимать в штыки все современные IT новшества

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 13 октября 2018, 19:02

      я думаю что развивать надо прежде всего человека, иначе все эти айти технологии сотрут нас. но кто то планомерно нас к этому подводит.

      ну нельзя обладать ядерной бомбой людям смотрящим малахова

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 13 октября 2018, 19:03

      )
      т.е.,(нас..рав на Дарвина)) Бомбардье ниже
      по развитию задрипанной стаи приматов..?
      Упс ,я зря потратил время...((

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 13 октября 2018, 19:03

      получается мы в переди паровоза...! а это чревато

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      shinnik > Project Бабангида 13 октября 2018, 19:06

      Ну,с вертухи прямо..НННааа!)))))

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      MaxRnD > shinnik 13 октября 2018, 19:06

      Лёха, бомбардье соответсвует по своей организации всем уровням иерархии !!! )))
      Так что будь спок - не зря ))

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      Project Бабангида > shinnik 13 октября 2018, 19:07

      (с) нас...рав дарвина

      товарищ! вы дарвина с дровами не путайте..
      хотя и то и другое желательно отправлять в топку

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      MaxRnD > Project Бабангида 13 октября 2018, 19:07

      Им, нынешним, похер, они знают, что предки из СССР о них позаботились и "Мёртвая рука" так или иначе восстановит статус- кво, независимо от их нелепых телодвижений у зомбоящика

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      Project Бабангида > MaxRnD 13 октября 2018, 19:10

      "мёртвая рука" она тут всем рулит! пока правая не ведает что творит левая, рулит "мёртвая"

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      Project Бабангида > Project Бабангида 13 октября 2018, 19:14

      я хоть и не на урале живу, пропаду на часок..

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 13 октября 2018, 19:15

      Обе загребают под себя, а мёртвая на шухере стоит штоп нормальным пацанам никто не мешал дерибанить 1/6 часть суши ! ))

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      MaxRnD > Project Бабангида 13 октября 2018, 19:16

      Самому надо кануть мин на 40 ))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 13 октября 2018, 19:17

      (с) дербанить 1/6 часть суши


      +++++

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      Рейтинг: +22384

      gogolenius > Project Бабангида 13 октября 2018, 19:28

      (с) твой недруг лайки мне ставит. толи что бы тебе досадить, толи потому что я его за Башлачёва поддерживаю.. мне пока трудно это объяснит)

      Потому что, ты - адекватный.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 13 октября 2018, 19:39

      Толя, спасибо. Всё было вкусно , обильно, одна беда, забыл с собой таблетки мезима.))) Пришлось себя ограничивать и не мучить желудок с печенью...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 октября 2018, 19:45

      Если уж рассуждать профессионально по большому счёту, то он не тренер как и многие, кого считают топ-тренером. Они менеджеры. Им покупют дорогих , качественных и мастеровитых игроков по их требованиям. У них большой штаб скаутов, селекционеров, тренеров по различным видам, которые их консультируют. А Клопп тренер как и Сарри, Гвардиола со своим видением командной выстроенной игры и стратегии.

      5
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > gogolenius 13 октября 2018, 19:49

      Маша-Стасег, а ты всплакни !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 13 октября 2018, 19:50

      Я с детства с техникой не дружу Макс, не дано. ))) У меня другой склад ума и руки растут с другого места...)))

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 13 октября 2018, 19:53

      (с) ... с техникой не дружу ....
      Не парься абсолютно. Жизнь не в этой чокнутой виртуальной реальности - жизнь у нас за окном

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 13 октября 2018, 19:56

      Пока дошли до шашлыков всякими салатами и закусками набили желудок. Да и привезли раньше, чем заказывали. Когда старшей Днюху отмечали мне больше понравилось мясо. Здесь была курица, свинина, барашек, рёбрышки. Под красное сухое Саперави хорошо пошло. Один зять пил водку, ещё четверо виски с пепси-колой, а мы впятером вино. Много еды и выпивки осталось, подъедим за эти дни.)))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 13 октября 2018, 19:59

      Я в том плане, что многие свободно осваивают всю эту аппаратуру, водят, машину, могут делать ремонт любой в квартире, я тут на подхвате подай -принеси. У меня гуманитарный и аналитический склад ума. Там где я шарю, остальные отдыхают, а там где дуб дубом , клён-клёном, так чего скрывать и стыдиться.

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      gogolenius > MaxRnD 13 октября 2018, 19:59

      Ты давным-давно потерял нить повествования и будешь продолжать биться головой об стену. Жаль, что ты так и не узнаешь правду)))

      1
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      MaxRnD > gogolenius 13 октября 2018, 20:06

      Я твоей правды нахлебался до уровня пищевода и тебе бы с ней здесь лишний раз под ногами не крутиться, чтобы не провоцировать меня на ответные визиты вежливости.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 13 октября 2018, 20:08

      Если я буду описывать стол, то сам слюной изойду. Говорил дочери, что перебор будет с едой. Но она в этих делах ещё не так искушена как я. Да и двое малых деток отвлекали едоков. Приходилось по очереди с ними всем возиться, они у нас ещё "ползунки," а то бы больше съели и выпили, да и старшая постоянно через 2ч. с зятем уходят.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 13 октября 2018, 20:08

      18.13.-19.38...
      мда,боллары мимо....))
      чёрную метку -то пришлёт?

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shinnik 13 октября 2018, 20:11

      Лёха, есть такое понятие как пруха и непруха, так вот, когда не прёт, просто забей и расслабься. У меня в этом сезоне полный Дзен.

      5
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      gogolenius > MaxRnD 13 октября 2018, 20:17

      В кругу облаков, высоко
      Чернокрылый воробей,
      Трепеща и одиноко,
      Парит быстро над землей;
      Он летит ночной порой,
      Лунным светом освещенный
      И, ничем неудрученный,
      Все он видит под собой.
      Гордый, хищный, разъяренный
      И летая словно тень.
      Глаза светятся, как день.
      В след несется ястреб жадный.
      Воробей тому счастливый,
      Улетая в дальность прочь...
      Но ведь ястреб быстрокрылый
      Увидит его небось.
      Его мелких крыл журчанье
      Нарушает тишину.
      Ястреб носится отчайно,
      Но не найдет путь к нему.
      Сколько же осталась фут
      Пролететь и где заснуть
      Ему придется наедине.
      В лесу ль. В роскошной ли долине
      Увы, придется ль отдохнуть?

      Признайся, это ты написал?

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      shinnik > MaxRnD 13 октября 2018, 20:19

      Да я про Стасика...
      ставил .что он до 18.43 за ТОБОЙ ВЕРНЁТСЯ(ХА_ХА_ХА)..
      просражалл.
      А в конкурсе я с ЧМ не работаю...
      жду когда из 1 дивизиона выпрут)
      тогда пропедалирую,чтоб не позориться совсем .опять до первой сотни...)

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      gogolenius > shinnik 13 октября 2018, 20:25

      Странно, что он не понял, даже я понял)))

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      MaxRnD > gogolenius 13 октября 2018, 20:27

      Ну что ж поймали с поличным, а ещё я написал следующее:

      Не противился он, серенький, насилию со злом,
      А сносил побои весело и гордо.
      Сам Медведь сказал :"Робяты, я горжусь Козлом -
      Героическая личность, козья морда!"

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      Рубик Докоян > shlomo 13 октября 2018, 20:27

      Тут выкручивались как могли. Высыпали на коврик все игрушки, домик принесли, все музыкальные игрушки, чтобы как-то их занимать. Потом наша часок с дочерью поспала, а мы тихонько ели, пили и болтали.

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      gogolenius > MaxRnD 13 октября 2018, 20:29

      Давай заключим мир? Ты со своим Господином Властелином не поносишь других людей из чата в своих коморках втихаря, а я про вас не вспоминаю? Хотя без тебя скучно)))

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      MaxRnD > gogolenius 13 октября 2018, 20:34

      Ну ты наглец, однако ! Не сцы, Маша-Стасег, если скучно мужика мы тебе обязательно найдём, в девках не засидишься !

      5
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      gogolenius > MaxRnD 13 октября 2018, 20:37

      Хочешь п и д о р а с o в, сходи в камеру к Кокорину

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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > gogolenius 13 октября 2018, 20:42

      Ой, таки наш убогий тролль занервничал ? ))))
      Сочувствую ! ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > gogolenius 13 октября 2018, 20:48

      Слушай меня сынку: "Какие-либо условия я могу принять или не принять от людей, а не от бесхребетных пресмыкающихся неопределённой ориентации!"

      5
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      ...
      Рейтинг: +22384

      gogolenius > MaxRnD 13 октября 2018, 20:49

      Все никак тебе не удается найти, чем меня потроллить, копай дальше)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > gogolenius 13 октября 2018, 20:55

      Стас, это всё конечно очень мило, но ты же здесь весь разговор на себя стягиваешь. да ладно бы просто разговор... обычная перепалка! а на фига...? то что любви между вами не будет это и так понятно, но вы бы могли элементарно не появляться в местах где можно встретится

      6
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 октября 2018, 20:59

      привет дядька! вернулся!? вижу нос в табаке и пахнет портвейном)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > gogolenius 13 октября 2018, 21:01

      Ты, Клифс и то убогое дно, которое себя ещё никак не проявило и которое вам всячески подмахивает - это от силы 3, ну 5 человек максимум, и вам хватает наглости ассоциировать себя со всем чатом ?

      Корону сними, недоразумение, и слезь с трона на горшок !

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 октября 2018, 21:04

      Да, ушли по раньше, пусть молодёжь сама там посидит. Тем более, что уже брюхо было набито. В спешке уже писал Толику, забыл мезим с собой взять. Теперь всё дома переваривается. )))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 13 октября 2018, 21:04

      Макс, покуда ты ему адресуешь комменты, он имеет моральное право на них отвечать! а покуда он будет на них отвечать, перепалки не закончится) ну как то так

      5
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > gogolenius 13 октября 2018, 21:05

      (с )...никак тебе не удается найти, чем меня потроллить ...

      Да кто ж тебя троллит-то, тебе всего лишь рассказывают о том, кто ты есть в этой жизни

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 13 октября 2018, 21:07

      полностью и целиком поддерживаю предыдущего оратора...)

      вот ещё песня вспомнилась..думал калягин придумал,ан нет,Р.Бёрнс..((
      -
      Твои глаза горят в ответ,
      Когда теряю ум я,
      А на устах твоих совет -
      Хранить благоразумье.

      Но как же мне его хранить,
      Когда с тобой мы рядом?
      Но как же мне его хранить,
      С тобой встречаясь взглядом?

      дальше (уже по фильму))

      Лаалай-лалай..лалала..ну и т.д. и т.п.
      Хотя ,говорят,Т.П. это сегодня уже другая аббревиатура.)

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 октября 2018, 21:09

      наслышан про мезин, но в руках его не держал)
      а вдруг удастся жизнь прожить и с мезимом не познакомится..! вот это я понимаю счастье)
      хотя лучше мезим чем как кокорину с мамаем вазелин..

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 13 октября 2018, 21:11

      блин Лёха...! твоё - лааайла-лалай, теперь ко мне прицепилось))
      вот кто ты после этого..?))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 13 октября 2018, 21:14

      Толяныч, это западной части россии только кажется что она голова, а рулит хваст который на востоке)
      приятного сна!

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 13 октября 2018, 21:16

      блин, придётся мне ещё сгинуть на пол часика

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 13 октября 2018, 21:16

      Андреас, береги здоровье смолоду и всё будет пучком.
      Минус вредные привычки, хотя бы минимальная ежедневная физическая активность, умеренность в еде (оптимальный вариант - лёгкое постоянное чувство голода), не менее 2 литров жидкости в день и будешь жить всем смертям назло

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 13 октября 2018, 21:34

      То взлёт, то посадка, то снег, то дожди,
      Сырая палатка и почты не жди.
      Идёт молчаливо в распадок рассвет,
      Уходишь - счастливо, приходишь - привет..


      хреновый был полёт сегодня...(

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 13 октября 2018, 21:35

      Если ты в люлю, то до завтра !

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 октября 2018, 21:40

      Перед застольем, тем более когда будет обильная жирная пища надо принять, чтобы быстрее всё переваривалось. Фестал, мезим, энзистал и их аналоги. Я предпочитаю два последних.

      5
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shinnik 13 октября 2018, 21:42

      Лёха, это потому что мы уже второй день за полётами одного и того же петуха наблюдаем, а какой из него лётчик, если с него даже бульон и тот вонючим будет

      5
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > MaxRnD 13 октября 2018, 21:51

      Олег, Лёха, Андреас, Толик всем спокойной ночи !

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 13 октября 2018, 22:17

      Спокойной ночи, Макс, до завтра !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 13 октября 2018, 22:19

      (с) береги здоровье с молоду

      пока не успел ушатать... дымок всё лечит)

      спакухи Макс!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 октября 2018, 22:21

      Олег, можно травокуров с гансами пока позырить)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 октября 2018, 22:30

      Конечно смотри. Я смотрю лёгкую атлетику и на бокс переключаю каналы по телеку. А футбол завтра в повторе на Матче посмотрю.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 октября 2018, 22:36

      пока гансов возят!
      немцы вообще последнее время играют как будто по чану кислой капусты перед игрой нажираются.
      толи сборную мальты в немецкие майки переодели - ничего не пойму. буксуют на месте

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 октября 2018, 22:57

      Фиг его знает, что у них там. Тренер опытный и знающий уже много лет у руля команды. Состав -- сплав опыта и мастеровитой молодёжи. На Кубке конфедерации вторым молодым составом выступили очень прилично, но на ЧМ уже опытные игроки выглядели неубедительно.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 октября 2018, 23:00

      кажется Меркель с поста канцлера пора убирать)

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 октября 2018, 23:04

      Она пролетит по другой причине. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 октября 2018, 23:21

      эту причину мы уже завтра на новой базе обсудим)
      немцы пока ужасны! пять минут и я спать

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      Project Бабангида > Project Бабангида 13 октября 2018, 23:29

      а вот и второй)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 октября 2018, 23:30

      Добро. Я тоже переключусь на телек, подыскав предварительно базу отдыха на завтра.

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      MaxRnD > Utilizer 14 октября 2018, 09:34

      На данный момент мне это уже не интересно

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