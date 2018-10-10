Дортмундская «Боруссия» предлагает 35 миллионов за лучшего бомбардира Серии А Пентека

Дортмундская «Боруссия» следит за успехами нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что в его услугах проявляли заинтересованность «Челси», «Барселона» и «Бавария».

«Боруссия» готова сделать более высокую ставку, предложив за 23-летнего поляка 35 миллионов евро уже в январе.

В текущем сезоне Пентек провел семь матчей в Серии А, забив в них девять голов. Всего на его счету 13 голов «Дженоа» из 16.