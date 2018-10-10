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    Какой вы футболист?

    «Манчестер Сити» имеет приоритетное право покупки 18-летнего хавбека дортмундской «Боруссии»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо перешел из «Манчестер Сити» летом 2017 года.

    В текущем сезоне 18-летний футболист в семи матчах забил один гол и отдал шесть результативных передач. Благодаря такому успеху он получил вызов в национальную команду Англии.

    Учитывая прошлое футболиста, «Манчестер Сити» имеет приоритетное право покупки игрока. Если по футболисту поступит предложение, и «Боруссия» будет готова его принять, она обязана принять такое же предложение от «Сити», если оно последует.

    Источник: Manchester Evening News

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    10.10.2018 08:54
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