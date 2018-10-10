«Манчестер Сити» имеет приоритетное право покупки 18-летнего хавбека дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо перешел из «Манчестер Сити» летом 2017 года.

В текущем сезоне 18-летний футболист в семи матчах забил один гол и отдал шесть результативных передач. Благодаря такому успеху он получил вызов в национальную команду Англии.

Учитывая прошлое футболиста, «Манчестер Сити» имеет приоритетное право покупки игрока. Если по футболисту поступит предложение, и «Боруссия» будет готова его принять, она обязана принять такое же предложение от «Сити», если оно последует.