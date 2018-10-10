Конте продолжает получать зарплату в «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжает получать заработную плату в лондонском клубе.

Англичане внимательно следят за слухами относительно продолжения карьеры 49-летнего специалиста. Ранее сообщалось, что он может подписать контракт с «Баварией», «Реалом» или «Миланом».

Конте был уволен перед началом текущего сезона, но стороны не смогли договориться о разрыве контракта, который рассчитан до 30 июня 2019 года. В нем прописана сумма неустойки, которая превышает размер зарплаты по контракту.