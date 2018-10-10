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    Какой вы футболист?

    Конте продолжает получать зарплату в «Челси»

    Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжает получать заработную плату в лондонском клубе.

    Англичане внимательно следят за слухами относительно продолжения карьеры 49-летнего специалиста. Ранее сообщалось, что он может подписать контракт с «Баварией», «Реалом» или «Миланом».

    Конте был уволен перед началом текущего сезона, но стороны не смогли договориться о разрыве контракта, который рассчитан до 30 июня 2019 года. В нем прописана сумма неустойки, которая превышает размер зарплаты по контракту.

    Источник: The Telegraph

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    10.10.2018 08:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 18:51

      Он не виноват что его фамилию постоянно вносят в платежную ведомость.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 октября 2018, 11:01

      Хорошо устроился, красавец! Вот что значит грамотно составленный контракт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 10 октября 2018, 10:33

      Чтоб я так жил)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 октября 2018, 08:44

      Неплохо живет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 10 октября 2018, 08:41

      Пока контракт с Челси не закончится, можно и побездельничать, получая халявные большие бабки.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 октября 2018, 08:11

      История Спалетти в " Зените". Будет получать свою большую зарплату до истечения контракта. Если заключит контракт с другим клубом, то выплаты от прежнего клуба прекратятся.

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