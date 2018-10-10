Лев – о словах Клоппа: «Лига наций – хорошая задумка»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не согласен с мнением своего соотечественника Юргена Клоппа о бессмысленности проведения Лиги наций.

«Для меня, как для тренера сборной, Лига наций – хорошая задумка, так как здесь у нас есть возможность сыграть против лучших сборных. Это лучше, чем играть товарищеские матчи с командами маленьких стран.

Я понимаю, что некоторые клубные тренеры негативно относятся к международным перерывам, потому что многих игроков из «Ливерпуля», «Баварии» или «Манчестер Сити» вызывают в сборные. В этот период у них нет возможности нормально тренировать команду», – сказал Лев.

Накануне Клопп заявил, что считает Лигу наций самым бессмысленным турниром в футбольном мире.