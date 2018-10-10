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    Какой вы футболист?

    Лев – о словах Клоппа: «Лига наций – хорошая задумка»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не согласен с мнением своего соотечественника Юргена Клоппа о бессмысленности проведения Лиги наций.

    «Для меня, как для тренера сборной, Лига наций – хорошая задумка, так как здесь у нас есть возможность сыграть против лучших сборных. Это лучше, чем играть товарищеские матчи с командами маленьких стран.

    Я понимаю, что некоторые клубные тренеры негативно относятся к международным перерывам, потому что многих игроков из «Ливерпуля», «Баварии» или «Манчестер Сити» вызывают в сборные. В этот период у них нет возможности нормально тренировать команду», – сказал Лев.

    Накануне Клопп заявил, что считает Лигу наций самым бессмысленным турниром в футбольном мире.

    Источник: ABC

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    10.10.2018 06:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 12 октября 2018, 11:16

      Для клубов это лишние риски потерять ключевых игроков. Для сборных плюс, так как играть официальные матчи с равными соперниками по любому полезнее, чем катать товарняки или играть в отборе пять матчей из шести против заведомых аутсайдеров.

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 18:46

      Пока идет обкатка турнира ,будет много мнений.

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 10 октября 2018, 11:17

      Задумка идиота

      -2
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 10 октября 2018, 08:57

      Посмотрим что будет в итоге

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 октября 2018, 08:27

      В любой ситуации можно, как выжать максимум, так и провалиться. Поэтому, одни видят плюс в этом турнире, другим он как зайцу 5-я нога. Пока что, мне ближе позиция Клоппа. Там будет видно, думаю, что после того, как определённые шероховатости подправят, турнир станет более адекватно восприниматься многими.
      Все так упёрлись в эту тему с товарняками, у вас что у всех очки запотели, как у Клоппа бывает??)) Товарняки, как игрались, так и играются, параллельно вашей Лиге Наций. Что за бред?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 октября 2018, 07:58

      Интересы тренера клуба и сборной разные и в данном случае не совпадают. Но как когда-то пела Пугачёва : " Ты и я, мы оба правы, правы. Ох, как правы...

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