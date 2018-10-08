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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Клопп: «Лига наций – самый бессмысленный турнир в мире футбола»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает бессмысленным проведение такого турнира, как Лига наций.

    «Сейчас игроки отправятся в сборные, где сыграют в Лиге наций – самом бессмысленном турнире в мире футбола. Надеюсь, они вернутся здоровыми и сыграют в этих легких турнирах вроде АПЛ и Лиги чемпионов.

    Поездка игроков в сборные – это не такая уж и большая проблема. Я могу позвонить тренеру и попросить его не вызывать одного-двух футболистов, на что он мне скажет, что тоже находится под давлением из-за Лиги наций.

    Честно говоря, я не знаю, что там можно выиграть, но следующим летом там будет какой-то финал», – сказал Клопп.

    Источник: Daily Mail

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    08.10.2018 11:45
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +115

      яцык 11 октября 2018, 17:36

      совершенно согласен с юргенном

      2
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      Рейтинг: +481

      sergey610 9 октября 2018, 01:26

      Клоппу оценка отлично.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 октября 2018, 16:40

      Ну так можно все по убирать ЛЧ, ЛЕ, ЧЕ. Они же не интересней ЧМ?И оставить только чемпионат мира!!!

      0
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      Рейтинг: +115

      яцык > батог 11 октября 2018, 17:40

      причём здесь поубирать.давай ещё внесём чемп.материков.чемп.расс или островов

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 16:13

      Конечно не всем клубным тренерам понравится этот турнир.

      7
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 8 октября 2018, 14:54

      Помоему первый из публичных людей футбольных, который сказал,то что действительно думает по поводу этого турнира..

      5
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 8 октября 2018, 14:44

      Какой молоток , да ? Сказал же, не постеснялся, заканчивать нужно этот идиотизм

      6
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 8 октября 2018, 14:44

      Кому не интересен турнир,пусть не смотрит и не переживает за свои сборные,а кому интересен пусть смотрит и радуется, или огорчается для этого и существует футбол .А полезен турнир или без полезен, узнаем лишь со временем, и сейчас рассуждать по"Клопповски" -бессмысленно

      6
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 8 октября 2018, 14:26

      Клубных тренеров можно понять. Согласен с ним.

      4
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      Рейтинг: +5873

      maygli 8 октября 2018, 14:19

      Ну не понимает человек, с кем не бывает!
      За то тренер хороший!

      5
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      Рейтинг: +142

      orzy 8 октября 2018, 13:31

      100 % прав

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