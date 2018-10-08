Клопп: «Лига наций – самый бессмысленный турнир в мире футбола»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает бессмысленным проведение такого турнира, как Лига наций.

«Сейчас игроки отправятся в сборные, где сыграют в Лиге наций – самом бессмысленном турнире в мире футбола. Надеюсь, они вернутся здоровыми и сыграют в этих легких турнирах вроде АПЛ и Лиги чемпионов.

Поездка игроков в сборные – это не такая уж и большая проблема. Я могу позвонить тренеру и попросить его не вызывать одного-двух футболистов, на что он мне скажет, что тоже находится под давлением из-за Лиги наций.

Честно говоря, я не знаю, что там можно выиграть, но следующим летом там будет какой-то финал», – сказал Клопп.