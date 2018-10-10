Защитник «Спортинга»​ Коатес спас жизнь вратарю команды

Защитник «Спортинга»​ Себастьян Коатес помог избежать трагедии в матче седьмого тура чемпионата Португалии с «Портимоненси».

Уругвайский футболист вовремя оказал первую медицинскую помощь голкиперу Ромену Салену, который во время отражения опасного удара по воротам столкнулся головой со штангой. Футболист потерял сознание. Коатес заметил это и предотвратил западение языка пока врачи выбегали на поле.

Позже голкипер поблагодарил Коатеса за это.

Ранее сообщалось, что в его услугах были заинтересованы «Краснодар», «Спартак» и «Зенит».