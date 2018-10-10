Защитник «Спортинга»​ Коатес спас жизнь вратарю команды

Молодец. Не растерялся.
Защитник «Спортинга» Себастьян Коатес помог избежать трагедии в матче седьмого тура чемпионата Португалии с «Портимоненси».
Уругвайский футболист вовремя оказал первую медицинскую помощь голкиперу Ромену Салену, который во время отражения опасного удара по воротам столкнулся головой со штангой. Футболист потерял сознание. Коатес заметил это и предотвратил западение языка пока врачи выбегали на поле.
Позже голкипер поблагодарил Коатеса за это.
Ранее сообщалось, что в его услугах были заинтересованы «Краснодар», «Спартак» и «Зенит».
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— FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) 9 октября 2018 г.