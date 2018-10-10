Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Защитник «Спортинга»​ Коатес спас жизнь вратарю команды

    Защитник «Спортинга»​ Себастьян Коатес помог избежать трагедии в матче седьмого тура чемпионата Португалии с «Портимоненси».

    Уругвайский футболист вовремя оказал первую медицинскую помощь голкиперу Ромену Салену, который во время отражения опасного удара по воротам столкнулся головой со штангой. Футболист потерял сознание. Коатес заметил это и предотвратил западение языка пока врачи выбегали на поле.

    Позже голкипер поблагодарил Коатеса за это.

    Ранее сообщалось, что в его услугах были заинтересованы «Краснодар», «Спартак» и «Зенит».

    Источник: FOX Sports Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2018 06:32
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 18:43

      Молодец. Не растерялся.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +706

      SanInstructor 10 октября 2018, 11:47

      Мужик!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 октября 2018, 07:31

      Что-то такие случаи на поле зачастили. Мне кажется, или современный футбол и вправду такой травмоопасный?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Cules2013 10 октября 2018, 08:01

      всегда игроки гибли на поле во все времена

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > спанчес 10 октября 2018, 08:14

      мне тоже кажется, что сейчас не хуже, чем раньше, а лучше, просто сейчас СМИ под каждый куст заглянут, каждый кирпич поднимут, поэтому всё что лет 30 назад можно было прочитать лишь в местной газете, теперь, благодаря интернету, знает весь мир и сразу, без опозданий.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 10 октября 2018, 06:49

      Молодец парень ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 10 октября 2018, 06:46

      Молодец!Не растерялся!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11