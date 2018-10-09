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    Какой вы футболист?

    Тренер «Нефтехимика»: «Сказал хоккеистам, чтобы не дрались, как Кокорин и Мамаев»

    Главный тренер хоккейного «Нефтехимика» Андрей Назаров подвел итоги победы над «Спартаком» (4:1) в матче КХЛ.

    «Во-первых, хочется поблагодарить болельщиков. Дождались они наконец-то, что мы забили больше одного гола. Мы их сегодня порадовали хорошей игрой. Благодарен ребятам, была тяжелая игра. Сегодня играли две команды, которые находятся в зоне плей-офф.

    Рад победе, рад настрою на игру, что ребята меня услышали перед матчем. Настраивал их, говорил, что будет очень тяжелая игра.

    Ребята в раздевалке радуются, обсуждают Кокорина с Мамаевым.

    Я им сказал, чтобы только не дрались, как Кокорин с Мамаевым», – сказал Назаров.

    Сообщалось, что «Зенит» и «Краснодар» могуть расторгнуть контракты с футболистами. Все подробности скандала – в материале «Бомбардира».

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Чемпионат

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    09.10.2018 23:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ 10 октября 2018, 05:26

      Чот я думаю, что будь в том кафе Назаров - всё закончилось бы для ко и ко совсем иначе.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 10 октября 2018, 02:12

      >Я им сказал, чтобы только не дрались, как Кокорин с Мамаевым

      Взрослым дееспособным людям надо такое говорить? Может, это дети малые, которые сами не вдупляют, что избивать других людей, тем более толпой, нельзя? Что за детский сад?
      Назаров, скажи им, что убивать людей, насиловать, ездить пьяными за рулем тоже нельзя, а то вдруг и этого не знают.

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