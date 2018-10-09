Тренер «Нефтехимика»: «Сказал хоккеистам, чтобы не дрались, как Кокорин и Мамаев»

Главный тренер хоккейного «Нефтехимика» Андрей Назаров подвел итоги победы над «Спартаком» (4:1) в матче КХЛ.

«Во-первых, хочется поблагодарить болельщиков. Дождались они наконец-то, что мы забили больше одного гола. Мы их сегодня порадовали хорошей игрой. Благодарен ребятам, была тяжелая игра. Сегодня играли две команды, которые находятся в зоне плей-офф.

Рад победе, рад настрою на игру, что ребята меня услышали перед матчем. Настраивал их, говорил, что будет очень тяжелая игра.

Ребята в раздевалке радуются, обсуждают Кокорина с Мамаевым.

Я им сказал, чтобы только не дрались, как Кокорин с Мамаевым», – сказал Назаров.

Сообщалось, что «Зенит» и «Краснодар» могуть расторгнуть контракты с футболистами. Все подробности скандала – в материале «Бомбардира».

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву