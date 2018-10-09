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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Говорит Москва»: Миллер в курсе скандала с Кокориным

    Сергей Куприянов, пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, дал комментарий о скандале с участием Александра Кокорина.

    Напомним, ПАО «Газпром» является генеральным спонсором «Зенита», за который выступает 27-летний нападающий.

    «Клуб всe скажет», – приводит слова Куприянова радиостанция «Говорит Москва».

    Вчера, 8-го октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина в московском заведении «Кофемания». Сегодня стало известно о драке футболистов с водителем Ольги Ушаковой, ведущей «Первого канала».

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: «Говорит Москва»

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    09.10.2018 22:39
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 октября 2018, 23:57

      Миллер традиционно выжидает,пытаясь определить,с какого направления подует благоприятный ветер в его паруса.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 октября 2018, 23:50

      Ну вот.Ларчик просто открывался.Или кто то думает, что РЖД-ники пошли на попятную и отказ сегодня прийти на допрос не звенья одной цепи ?

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      Рейтинг: +2284

      Бриг 9 октября 2018, 23:31

      Для газпрома ситуация непростая-Кокорин у них как кусок дорогого (очень) мяса, которое нельзя выбросить просто - тут же подберут конкуренты. Лучше даже уничтожить (посадить например на самый долгий срок, чтобы уже не играл больше, или отлучить от футбола навсегда (но получится только в России)). Но помните Стрельцова, который через 10 лет снова стал лучшим? А если слабо наказать - общественность возмутится.

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Бриг 10 октября 2018, 00:08

      С этим куском гнилого мяса всё очень сложно. В Зените он заиграл всего-то полгода.В Динамо его давно видно не было, при Луческу играл отвратительно. То есть за якобы 27 лет (известно, что он переписанный) кусок мяса играл хорошо от силы год-полтора, ну два. В другом клубе есть огромный шанс, что не заиграет. Как с Широковым получилось.

      За 2 нападения толпой в дубле не отсидишься. Надеюсь, в РФ их ни в одном клубе уже не будет. И штрафанули бы их так, чтоб все их сбережения за все годы в футболе под ноль ушли.

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      Рейтинг: +380

      Гуус > Бриг 10 октября 2018, 00:20

      Чувак их просто дисквалифицируют от футбола и все, ни кто их не сможет подписать.. !

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      Рейтинг: +380

      Гуус > Ljungberg9 10 октября 2018, 00:21

      можно сказать что этих игроков больше нет, они как будто умерли все! Закончили они с футболом!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 октября 2018, 22:59

      Уже в курсе и слепоглухонемые из-за этих двух шалунишек... Все новости и передачи про этих "героев" на букву Ха

      5
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      Рейтинг: +25

      Фартуна56 9 октября 2018, 22:57

      Ближайшую неделю можно не заходить на футбольные порталы. До тошноты уже заездили эту тему

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 9 октября 2018, 22:53

      Бомбардир!! Вас самих не тошнит ещё???

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      Рейтинг: +2054

      almanev 9 октября 2018, 22:49

      Так все новости засраны Кокориным и Мамаевым, даже моя 80-летняя бабушка в курсе

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      Рейтинг: +5873

      maygli 9 октября 2018, 22:48

      Вот ! Начинается!

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      Рейтинг: +5873

      maygli 9 октября 2018, 22:45

      Ну и?

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