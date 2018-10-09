«Говорит Москва»: Миллер в курсе скандала с Кокориным

Сергей Куприянов, пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, дал комментарий о скандале с участием Александра Кокорина.

Напомним, ПАО «Газпром» является генеральным спонсором «Зенита», за который выступает 27-летний нападающий.

«Клуб всe скажет», – приводит слова Куприянова радиостанция «Говорит Москва».

Вчера, 8-го октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина в московском заведении «Кофемания». Сегодня стало известно о драке футболистов с водителем Ольги Ушаковой, ведущей «Первого канала».

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву